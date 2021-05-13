Жизнь эпохи перемен

Фото: А. Становов / Главархив Москвы

Столичное издательство «Кучково поле» выпустило записки рядового жителя столицы Никиты Окунева «В годы великих потрясений. Дневник московского обывателя».

Записи, которые оставлял московский житель Никита Окунев с 1914 по 1924 год — уникальное явление в отечественной мемуаристике. Это не воспоминания исторического деятеля или яркой публичной фигуры, не мемуары активного участника бурных политических процессов, а сторонний взгляд незаметного, тихого человека, который больше всего желает не ≪делать историю≫, а чтобы он и близкие ему люди уцелели в трудные годы.

Взгляд Окунева — это личный опыт зрителя исторической драмы, события которой разворачиваются прямо на площадях Москвы.

«Я на улицу не выходил и сам ничего не видел», — пишет в дневнике Никита Окунев по поводу событий 3 декабря 1917 года — демонстрации в поддержку Учредительного собрания. Казалось бы, в чем же ценность записей человека, который стремится максимально отдалиться от актуальных уличных трендов (выражаясь модными ныне словами)? Ценность в честности и целостности. Никита Окунев был тем, кто ни к кому не старался примкнуть и, подобно большинству граждан, хотел и пытался просто приспособиться к текущим обстоятельствам.

«...Вчера ужасов было меньше, чем сегодня, а завтра их будет больше, чем сегодня», —сокрушается Окунев в октябре 1917 года.

В книге —длинные списки людей, о которых беспокоится автор дневника, —знакомые, родня. Сведений о них, кроме упоминаний в записях, не сохранилось никаких. Это уровень микроистории, где главные действующие лица — люди не знаменитые, незаметные.

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