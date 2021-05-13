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Жизнь эпохи перемен
Фото: А. Становов / Главархив Москвы

Жизнь эпохи перемен

Геннадий Окороков

Культура

Столичное издательство «Кучково поле» выпустило записки рядового жителя столицы Никиты Окунева «В годы великих потрясений. Дневник московского обывателя».

Записи, которые оставлял московский житель Никита Окунев с 1914 по 1924 год — уникальное явление в отечественной мемуаристике. Это не воспоминания исторического деятеля или яркой публичной фигуры, не мемуары активного участника бурных политических процессов, а сторонний взгляд незаметного, тихого человека, который больше всего желает не ≪делать историю≫, а чтобы он и близкие ему люди уцелели в трудные годы.

Взгляд Окунева — это личный опыт зрителя исторической драмы, события которой разворачиваются прямо на площадях Москвы.

«Я на улицу не выходил и сам ничего не видел», — пишет в дневнике Никита Окунев по поводу событий 3 декабря 1917 года — демонстрации в поддержку Учредительного собрания. Казалось бы, в чем же ценность записей человека, который стремится максимально отдалиться от актуальных уличных трендов (выражаясь модными ныне словами)? Ценность в честности и целостности. Никита Окунев был тем, кто ни к кому не старался примкнуть и, подобно большинству граждан, хотел и пытался просто приспособиться к текущим обстоятельствам.

«...Вчера ужасов было меньше, чем сегодня, а завтра их будет больше, чем сегодня», —сокрушается Окунев в октябре 1917 года.

В книге —длинные списки людей, о которых беспокоится автор дневника, —знакомые, родня. Сведений о них, кроме упоминаний в записях, не сохранилось никаких. Это уровень микроистории, где главные действующие лица — люди не знаменитые, незаметные.

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