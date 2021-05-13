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Они помогали людям читать нужные произведения
Фото: pixabay.com

Они помогали людям читать нужные произведения

Татьяна Еременко

Культура

Словарь-справочник «Московские книжники. Книгопродавцы и букинисты XVIII — первой половины XX века», составленный Сергеем Уваровым, может заинтересовать не только профессионалов.

Новая книга из серии «Энциклопедии «Русского мира» — это сборник словарных статей, который содержит сведения о тех, кто занимался книжным делом в Москве.

Под именами, расположенными по алфавиту, — краткие данные о букинистах и книгопродавцах. В начале — предисловие, где лаконичными штрихами намечен путь развития книжной торговли в столице. Сергей Уваров работал над подготовкой материала 15 лет. Он изучал монографии, журнальные публикации, адресные книги, архивы, чтобы собрать насколько возможно полную картину о деятельности книжников.

Если прочесть энциклопедию целиком, можно набросить на Москву контурную карту, отображающую книжную историю города, ведь рядом с именами указаны и адреса, где были пункты продажи книг. Также можно вдохновиться жизнью других людей. В книге есть сведения о том, чем еще занимались книжники.

Например, Сергей Рассохин увлекался театром и организовал первое в России театральное агентство. А Владимир Маракуев поначалу был биологом, но занялся изданием литературы, чтобы распространять «хорошие книги и противодействовать книжной спекуляции...» Книга с фотоиллюстрациями знакомит читателя с теми, кто формировал вкус книгочеев.

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