Сельская библиотека с национальным колоритом

Фото: Министерство культуры РФ

Современные технологичные модельные библиотеки открываются сегодня в разных уголках страны и становятся центрами притяжения как в крупных городах, так и в совсем небольших селах. В торжественном открытии одной из них, в селе Караидель Республики Башкортостан, приняла участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Сохранить библиотеки в эпоху цифры — задача не из простых. Казалось бы, библиотеки должны быть востребованы в селе, в удалении от городской инфраструктуры, однако их материально-техническое состояние зачастую оставляет желать лучшего. В рамках национального проекта «Культура» муниципальные библиотеки превращают в модельные, добавляют им новые функции, превращая в площадку для саморазвития и полезного досуга.

На примере обновленной библиотеки в селе Караидель можно увидеть, как модернизируются архаичные учреждения культуры. Фонд библиотеки пополнился новыми книгами и журналами. Помещение разделили на тематические зоны: музей наук «Экспериментаниум», зоны для игр и творчества, выставочное пространство, литературное кафе, конференц-зал.

— Я абсолютно уверена, что в этой библиотеке будут и маленькие дети, и взрослые. Каждый найдет себе занятие по душе. Наши современные учреждения культуры (и сельские клубы, и библиотеки) меняют свой облик. Библиотеки перестают быть просто площадками для книговыдачи — это современные пространства, дизайнерски правильно оформленные, включающие современные технологии. В них каждый может получить знания по своим предпочтениям и интересам, — отметила Ольга Ярилова.

Одно из направлений деятельности модельных библиотек, по словам заместителя министра культуры, — это дополнительное образование.

— Это проведение мастер-классов, обучающих курсов на различных языках, встречи с писателями, учебные материалы, учебные программы. Наши школьники могут почерпнуть все знания в модельных библиотеках, — сказала Ярилова.

Фото: Министерство культуры РФ

Новая модельная библиотека в Башкортостане — это пример того, что единый для всей страны стандарт учреждения культуры не свидетельствует об идентичности всех библиотек. Национальный колорит библиотеки, как и ее технологичность, подчеркивает хранительница библиотеки Нэнэйка — цифровой голосовой помощник, созданный местными разработчиками. Внешний вид Нэнэйки создан по образу северо-восточных башкир. Она может распознавать речь, вести разговоры с посетителями, ответить на интересующие вопросы.

Модельные библиотеки открываются по всей стране, в городах и селах. Уже с первых дней работы они привлекают в первую очередь школьников, возможно, сначала за счет своих ярких интерьеров, технологичных новинок. Но по соседству с интерактивными панелями и роботами-помощниками все так же стоят стеллажи с книгами, которые, видимо, так никогда полностью и не уйдут в цифру.

В этом году более 150 модельных библиотек откроются в 67 субъектах РФ. На их модернизацию выделено 1,11 миллиарда рублей из федерального бюджета. Полный перечень модельных библиотек, уже открывшихся в России, можно найти на сайте новаябиблиотека.рф.

СПРАВКА «ВМ»

За два года в рамках нацпроекта «Культура» построено 638 домов культуры, поставлено более 200 автоклубов, открыто свыше 300 модельных библиотек. Всего в рамках нацпроекта до 2024 года планируется переоснастить более 750 муниципальных библиотек по модельному стандарту.

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