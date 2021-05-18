Православные жемчужины новых районов

Бригадир Николай Ермаков на строительстве храма Спиридона Тримифунтского в Коптеве. Это второй храм, который он строит. Первый — храм 12 апостолов на Клинской улице / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

18 мая состоялась конференция «Строительство храмов — сохранение исторической памяти народа» с участием властей и духовенства столицы.

По словам советника патриарха по вопросам строительства, депутата Госдумы, советника мэра Москвы Владимира Ресина, программа храмостроительства в Москве — это не только возвращение исторической справедливости. Это нравственный ориентир для молодежи, который защищает нас от трагедий, подобных казанской. Особенно актуально это в год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, который должен быть примером для молодежи.

Поэтому необходимо продолжать строительство, которое отвечает духовным запросам горожан.

— В наши дни так же, как и во времена святого Александра Невского, нам жизненно необходимо сохранить и упрочить духовные скрепы нашего народа. Мы, потомки и последователи благоверного князя Александра Невского, призваны хранить веру наших отцов. В ней заключена сила и основа нашего государства! Сегодня перед лицом внешних угроз мы должны сплотиться и продолжить дело святого князя. В архитектуре должна воплощаться красота Божиего мира, — сказал помощник председателя Финансово-хозяйственного управления по строительству храмов отец Александр Привалов.

Храмы в городе, по словам Ресина, становятся не просто очередными архитектурными объектами, а формируют вокруг себя культурную среду. Яркий пример — храмовый комплекс Дмитрия Донского в Северном Бутове.

— Впервые в рамках программы строительства храмов строится церковь на 1000 прихожан с крупнейшим учебно-просветительским и спортивным центром на территории около 2,5 гектара, — сказал Ресин.

На территории разместятся музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр с воскресной школой и гимназией, центр для проведения общественных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут преподаваться различные виды спорта. На прилегающей к храму территории будет устроен парк с детскими площадками и спортивно-игровой зоной.

Непростым был прошлый год из-за вспышки эпидемии коронавируса. Тем не менее в тот период было введено в эксплуатацию 12 храмов. И уже готовы четыре храма из запланированных к вводу в текущем году.

Владимир Ресин поблагодарил руководство компаний— крупных меценатов. Их помощь приближает москвичей к обретению ими новых храмов и приумножает красоту столицы России. Но не менее важны и усилия простых горожан. На их средства храмы строятся, как встарь — всем миром. Яркий пример тому — храм Сретения Господня в Жулебине — самый большой на сегодня храмовый комплекс на территории ЮВАО.

— Первый настоятель храма Дмитрий Арзуманов, трудами которого он был возведен, умер от коронавирусной инфекции в 2020 году. Он меч-__ тал, чтобы в храме был концертный зал под патронажем Московской консерватории для исполнения духовной и церковной музыки. Наша задача — воплотить его планы в жизнь, — сказал Владимир Ресин.

Силами прихожан возводится и храм святителя Спиридона Тримифунтского в Коптеве, где тоже запланирован духовно-просветительский образовательный центр.

По словам отца Сергия Дикого, настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца, ежедневно в 15:00 в храме служится акафист святому Спиридону Тримифунтскому Чудотворцу.

— За каждой Божественной Литургией после молитвы о мире и согласии на Украине в нашем храме возглашается молитва о благополучном и скором завершении строительства. Призываем всех жертвовать на строительство храмового комплекса, — говорит отец Сергий.

Всего же за 10 лет в Москве было возведено 99 храмовых комплексов, включая те шесть объектов, где строительно-монтажные работы и отделка внутренних помещений завершены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Витайлий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Практически все православные общины действующих, строящихся или только проектируемых храмов активно занимаются социальной, учебной, патриотической и спортивной деятельностью. Православные общины для жителей района становятся центром притяжения доброты, сотрудничества и взаимопомощи. Эта работа нуждается в информационной поддержке.

С этой целью Департамент проводит фотовыставки на Гоголевском бульваре, которые за пять лет стали традиционными. Их увидели уже более 200 тысяч москвичей. В прошлом году к нам поступило несколько писем от жителей столицы с просьбами, чтобы выставки были устроены и в других районах.

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