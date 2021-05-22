Жизнь после конкурса: что дало Евровидение своим триумфаторам

Продюсер Яна Рудковская, победитель международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2008 российский исполнитель Дима Билан и его коллеги по выступлению — венгерский скрипач Эдвин Мартон и фигурист Евгений Плющенко (слева направо) / Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Евровидение — главный песенный конкурс континента. По крайней мере, именно так к нему относятся в России. Но что на самом деле дает первенство в столь престижном музыкальном соревновании? «Вечерняя Москва» проанализировала итоги конкурса последних лет.

Дима Билан — победитель Евровидения-2008

Открывает обзор победитель Евровидения-2008 — единственный пока представитель России, которому удалось обуздать фортуну, — Дима Билан. Штурмовал он европейский Олимп, как известно, дважды. Первое выступление — в 2006 году с песней «Never Let You Go» — принесло ему «лишь» второе место. Песня (и постановка номера) «Believe» оказалась более удачной.

Отметим, что Дима Билан приехал на конкурс в качестве состоявшегося артиста — с многочисленными званиями, титулами, премиями и... армией фанатов не только на территории нашей страны. Конкурс Евровидение не стал в его карьере высшей точкой взлета — спустя 10 лет после триумфа за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства певец был награжден высшим национальным званием «Заслуженный артист Российской Федерации».

Естественно, все прошедшие после Евровидения годы по нарастающей развивалась и музыкальная карьера исполнителя. Его творческая деятельность не раз была отмечена многочисленными премиями. Дима Билан — рекордсмен по количеству наград MTV Russia Music Awards, их у него десять. В 2020 году его песни оценили Муз-ТВ и «Золотой граммофон», в 2019 — RU.TV.

Но весомый список «тарелок» и «статуэток» — ничто, по сравнению с армией поклонников, которая пополняет свои ряды каждый раз, когда выходит новый хит, заставляющий слушателей искренне «жить» вместе с исполнителем, пока звучит его песня.

Впрочем, столь продолжительный успех, сопровождающий победителя Евровидения, скорее, исключение, чем правило. Это очень наглядно доказывает музыкальная судьба других триумфаторов конкурса.

Александр Рыбак — победитель Евровидения-2009

Установив своеобразный рекорд по количеству собранных баллов, Александр Рыбак продержался «на волне» фактически год. В победном для себя 2009 году он выпустил дебютный альбом, который занимает неплохое место в чартах, особенно в Скандинавии. Но уже последующие в 2010 и 2011 году альбомы, как и синглы, проваливаются, а альбом рождественских песен, увидевший свет в 2012 году, вообще выглядел как последняя соломинка.

Периодически певец участвует в концертах, фестивалях и телевизионных шоу, снимается в клипах и заседает в жюри конкурсов. Его вторая попытка штурмовать Евровидение в 2018 году потерпела фиаско: певец занял лишь 15-е место.

Лена Майер-Ландрут — победитель Евровидения-2010

Немецкая певица, выступающая под мононимом Lena, Лена Йоханна Тереза Майер-Ландрут приехала покорять Евровидение в статусе популярной национальной исполнительницы. Весьма неожиданно, с первой попытки, 18-летней девчушке улыбнулась удача еще на стадии национального отбора. Клип на ее песню «Satellite» в YouTube к финалу конкурса набрал более 17 миллионов просмотров.

В итоге победа в Евровидении выглядела вполне закономерно, как и безоблачность дальнейшей карьеры. Но уже через год, когда Германия решила отправить певицу на конкурс повторно, камбэк не удался — с песней «Taken by a Stranger» Лена заняла лишь 10-е место.

Впрочем, так или иначе, певица продолжает творческую деятельность, результатом которой на сегодняшний день являются пять альбомов, занимающих первые строчки в национальном чарте.

Ell & Nikki — победитель Евровидения-2011

Красивый музыкальный дуэт Ell & Nikki, возглавивший рейтинг Евровидения в 2011 году, не был парой ни до конкурса, не стал ею и после него. Эльдар Парвиз оглы Гасымов и Нигяр Айдын кызы Джамал объединились лишь однажды — для победы Азербайджана.

Мужская половинка дуэта с тех пор ничем особым не выделялась. Эльдар выпустил несколько песен, снялся в продолжении фильма «Не бойся, я с тобой!», принимает участие в концертах, выступает на телевидении.

Карьера Нигяр Джамал после конкурса развивалась более результативно — помимо новых песен, она записала клип «Обними меня», снятый в сотрудничестве с Димой Биланом, а также полноценный альбом Play with me.

Loreen — победитель Евровидения-2012

Песня «Euphoria» представительницы Швеции Лорин Зинеб Нора Талхауи не только помогла ей стать безоговорочным победителем европейского конкурса, но и стала мегахитом года.

В победном для себя 2012 году Лорин выпустила альбом «Heal», который публика восприняла весьма благосклонно. Но уже второй альбом певицы оказался «холодным душем», заняв в национальном чарте лишь место в четвертом десятке.

Эммили де Форест — победитель Евровидения-2013

2013 год принес успех на Евровидении датской певице Эммили Шарлотте-Виктории де Форест. Композиция «Only Teardrops» сделала Эммили звездой в Дании. Ее карьера в следующие два года пережила стремительный взлет. Новые песни, клипы, альбом, концерты... Девушка не раз признавалась, что ее мечта сбылась. Но, пообещав поклонникам еще в 2015 году выпустить второй альбом, она, увы, так и не сдержала слово.

Кончита Вурст — победитель Евровидения-2014

Пожалуй, самая эпатажная фигура Евровидения — представитель Австрии Кончита Вурст — возможно, имела наибольшие шансы на продолжительную певческую карьеру. Впрочем, образ «женщины с бородой» до сих пор поражает увидевших его впервые.

Но намек на толерантность работал в пользу Кончиты недолго. После своего шокирующего выступления, выпустив пару синглов и альбомов, звезда утратила блеск и теперь поддерживает популярность, участвуя в гей-парадах и раздавая интервью.

Монс Сельмерлев — победитель Евровидения-2015

В 2015 году Швеция отправила на европейский конкурс весьма популярного в стране певца — Монса Сельмерлева. И не ошиблась. Исполнитель не обманул ожиданий и победил как в полуфинале, так и в финале. Казалось бы, артист, до конкурса выпустивший два успешных альбома, ухватив свою птицу счастья, вполне в состоянии с ее помощью лететь к звездам... Но, взяв премию Рокбьернен в победном для себя 2015 году, какими-либо другими выдающимися достижениями больше не отметился.

Джамала — победитель Евровидения-2016

Почти аналогичная судьба ждала и украинскую певицу Сусану Джамаладинову, штурмовавшую подиум Евровидения годом спустя.

Ее творческая карьера началась задолго до конкурса, к 2016 году, приобретя свой неповторимый стиль. Многочисленные победы в конкурсах и премиях, в том числе «Новая волна», ELLE Style Award, YUNA, Eurostory Awards, Cosmopolitan Awards и других. До своего триумфа на европейском конкурсе певица выпустила четыре альбома, снималась в клипах и фильмах.

Прошедшая пятилетка такой насыщенностью событий не отличилась. Да, был выпущен еще один альбом, да, периодически певице удается записывать новые песни, да, ее по-прежнему приглашают в жюри конкурсов, а Oriflame предложил стать лицом бренда. В 2020 году был снят комедийный фильм «Евровидение: История огненной саги», в котором приняла участие и Джамала.

Салвадор Собрал — победитель Евровидения-2017

Певец Салвадор Вилар Брамкамп Собрал с песней родной сестры «Amar pelos dois» принес победу Португалии. Отметим, что Евровидение ради певца, больного с рождения, даже изменило правила, позволив ему не участвовать в репетициях.

Спустя полгода после конкурса Собрал одержал еще одну, пожалуй, еще более важную победу — над смертью: в лиссабонском госпитале ему успешно была проведена операция по пересадке сердца. А спустя два года вышел музыкальный альбом «Paris, Lisboa».

Netta — победитель Евровидения-2018

Израильская певица Нетта Барзилай с песней «Toy» победила в Евровидении благодаря зрителям. Именно их баллы стали решающими в 2018 году.

После конкурса, помимо новых клипов и мини-альбома, участия в концертах и фестивалях, карьеру исполнительницы сопроводил неприятный скандал — компания Universal Music Studios обвинила ее в плагиате песни, которая и принесла ей победу в европейском конкурсе. Впрочем, обвинения были отвергнуты.

Дункан Лоуренс — победитель Евровидения-2019

Нидерландский певец Дункан Лоуренс с песней «Arcade» в ранге победителя конкурса ходил два года подряд — в 2020-м форум был отменен.

Почитатели его таланта должны были вновь увидеть живое исполнение в финале конкурса текущего года, но певец сдал положительный тест на COVID.

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