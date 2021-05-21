Определились все финалисты Евровидения

Фото: EBU / Andres Putting

В Роттердаме прошел второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение, по результатам которого были определены еще десять участников финального этапа.

Право выступить в финале получили представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии, сообщается на официальном сайте Евровидения.

Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

Кроме того, по результатам первого полуфинала борьбу за победу в конкурсе продолжают Напомним, по итогам первого полуфинала Евровидения представительница России Манижа заняла третье место, теперь ей предстоит выступить в финале, который пройдет в субботу, 22 мая.

Согласно регламенту Евровидения, автоматически в финал вышли принимающие в 2021 году конкурс Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.

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