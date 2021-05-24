«Чудесный грузин», «Мазепа» и «ПИР»: какие театральные премьеры ждут москвичей летом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Театральное лето вступает в свои права. Восемь премьерных постановок будет представлено на суд зрителей уже в июне. Редакция «Вечерней Москвы» собрала летние театральные премьеры, о которых уже есть официальная информация.

Премьеры июня стартуют уже восьмого числа. Открывает театральный марафон спектакль «Немец» (16+) Центра драматургии и режиссуры на Соколе. Постановка является режиссерским дебютом Павла Акимкина, а первоисточником выбран рассказ современной российской писательницы Леры Манович «Немец».

История о семье, в которую благодаря школьной программе обмена приехал подросток из Германии. Немец по имени Пиус попадает в не самую комфортную атмосферу, ведь в одной квартире живут сразу несколько поколений, и все домочадцы — женщины. Каждая из них старается окружить гостя заботой: и девочка-школьница, и ее мама — писательница, и своенравная бабушка, и почти столетняя прабабушка. С какими обескураживающими деталями отечественного быта предстоит столкнуться Пиусу и как изменятся героини благодаря встрече с юным иностранцем — предстоит узнать зрителю.

В пятницу, 11 июня, премьерную постановку «Чудесный грузин» (12+) на суд зрителей представит МХАТ им. Горького.

Долгие годы молодость Сталина была под грифом «секретно». «Чудесный грузин» — так называл молодого члена партии по кличке Коба Владимир Ленин. МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя.

История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшен, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ведь мало поднять архивы и вскрыть правду о том, как в молодые годы этот «чудесный грузин» проводил теракты, шел по головам, не жалея товарищей и мирных граждан. Важно еще понять причины и цели его поступков, нравственные качества будущего «вождя народов». Главный вопрос, поставленный в пьесе, — чего в молодом Сталине больше: революционного максимализма и служения идее или властолюбия и стремления пробиться наверх? С какого события он начал восхождение к бездне?

13 июня Московский театр юного зрителя покажет премьеру «Таня-Таня» (16+). Перед зрителями предстанет жизнь на верандах летних дач, которая кажется такой привлекательной наблюдателям из окон поездов. Но на самом деле здесь ищут смысла жизни прекрасные потерянные люди.

Обессилевшие от любви и слез, от объяснений и ревности, они застряли где-то между Чеховым и Хармсом. Ни у жизни, ни у любви нет ни логики, ни закона. Стремительный поток полон водоворотов и порогов, и он несет жизни, словно упавшие в воду веточки, словно упавшие листики, словно упавшие девочки, словно упавшие мальчики.

В понедельник, 21 июня, впервые Театр Романа Виктюка предложит зрителю проект «Превью» — программа «Путешествие сумасшедшего чемодана» «16+». Постановка предваряет премьерный спектакль Дениса Азарова «ПИР» по произведениям обэриутов.

Режиссер Дмитрий Голубев представит зрителю «путешествие» того самого чемодана Даниила Хармса, в котором чудом сохранились тексты, рисунки, записи, стихи самого парадоксального литератора XX века. Они и станут содержанием театрализованного представления.

ОБЭРИУ была последней оригинальной русской поэтической школой. Сокращение ОБЭРИУ расшифровывается как: ОБ — общество, ЭР — реальное, И — искусство. С буквой «У» все было просто. Она была приставлена специально. На вопрос: «почему?» — обэриуты отвечали, как в детской присказке: «Почему? А потому, что кончается на «У».

Гости театра окажутся в мире открытий, сделанных обэриутами, которые мечтали объединиться с художниками, композиторами, театром. При их жизни мечте в целом не суждено было осуществиться.

На следующий день, 22 июня, Московский театр Ленком представит премьеру по пьесе А. Н. Островского «Доходное место» (16+). Спектакль поставлен режиссером Дмитрием Астраханом. А «проживут» его на сцене Олеся Железняк, Наталья Щукина, Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Александр Сирин, Евгений Герасимов, Владимир Юматов, Андрей Леонов и другие актеры.

23 июня в Театре им. Пушкина свет театральных рамп увидит постановка режиссера Дмитрия Крымова «Костик» (16+). Как писал сам режиссер, «Костик» — это уменьшительное имя Константина Гавриловича Треплева, который, сидя на даче, написал пьесу про людей, львов, орлов и куропаток, которой хотел порадовать маму. А ей не понравилось».

В этот же день, 23 июня, на Исторической сцене Большого театра состоится премьера оперы «Мазепа» (12+). Оперу поставил режиссер Евгений Писарев. Либретто — Виктора Буренина по поэме Александра Пушкина «Полтава».

Завершит театральную феерию анонсированная выше премьера Дениса Азарова в Театре Романа Виктюка — «ПИР» (16+), которую первые зрители увидят 26 июня. Перед гостями театра возникнет декларирующее ВНЕреальное Объединение Реального Искусства, в которое входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников, Лев Друскин, Леонид Липавский, Николай Заболоцкий.

Это будет спектакль о них и не совсем о них. Грустный и смешной. Страшный и трогательный. Спектакль о чуде, в обязательный приход которого все они так верили и которого не дождались. И о чуде, которое свершилось спустя сорок лет после их ухода. Когда они, не нужные никому, внезапно стали нужны всем. О переходе «от этого к тому». О веселых и грустных клоунах жестокого театра-цирка. О третьем — вневременном и внебытовом — пространстве, где оживают выдуманные, сказочные — сказанные — персонажи. О воплощенном — воплотившемся — абсурде. О смешном. О страшном — о судьбах поэтов, писателей, философов 20-30-х годов XX века.

Июль порадует московскую публику как минимум тремя премьерами. 17 июля Moscow Show на сцене Зеленого театра на ВДНХ представит музыкальный спектакль «Евгений Онегин. Сожженная глава» (12+). Режиссер Павел Каплевич, известный экспериментатор, предложил написать оперу сожженной главы «Евгения Онегина» американскому композитору симфонисту Игорю Райхельсону.

Авторы перевели поэзию в условное пространство музыки, где начинают работать новые законы, гораздо более абстрактные и мистические. Известно, что прежде, чем уничтожить рукопись Х главы, А. С. Пушкин на отдельном листке зашифровал начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех. Листок с зашифрованным текстом пролежал в столе поэта до трагических дней 1837 года, а после описания архива Жуковским и Дубельтом был передан в распоряжение душеприказчикам. Этот листок сохранился в архиве А. Н. Майкова и через 70 лет в 1910 году был частично расшифрован.

По сообщению mos.ru, две премьеры — «День рождения» и «Жестокие игры» — запланировал на июль Театр имени Моссовета. О точных датах будет объявлено дополнительно.

«День рождения» — одна из первых пьес британского драматурга и сценариста Гарольда Пинтера. Пьеса относится к так называемым комедиям угрозы Пинтера, в которых за обманчиво веселым фасадом скрывается до поры что-то страшное. Угроза нависла над домом, где живут пианист по имени Стенли и его соседи, супруги Пити и Мэг. У Стенли день рождения, и Мэг организует для него вечеринку. Праздник превращается в кошмар, когда в дом приходят двое незнакомцев.

Премьера «Жестокие игры» поставлена режиссером Евгением Марчелли по одноименной пьесе драматурга Алексея Арбузова. В центре сюжета — девушка Неля, приехавшая из Рыбинска в Москву. Не поступив в институт, она остается в столице. Неля живет у юноши Кая, родители которого уехали за границу, а в качестве платы за жилье помогает ему по хозяйству. В девушку влюбляется и Кай, и двое его друзей. Но, как только ситуация начинает принимать серьезный оборот, она сбегает.

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