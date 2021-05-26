«Пролетая над гнездом кукушки» и «Хищники»: какие фильмы выйдут в прокат 27 мая

Фото: Пролетая над гнездом кукушки. 1975 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 27 мая большой экран представит зрителям психологическую ретро-драму «Пролетая над гнездом кукушки», чудесный мультфильм «Рыбка Поньо на утесе», фантастический триллер «Кольцо времени», российские ленты «В винном отражении», «Иччи» и «Играй со мной», биографическую драму «Туве».

Открывает обзор шедевр Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятый по мотивам романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». Главную роль в фильме блистательно сыграл Джек Николсон.

Удивительно, что фильм, ставший в итоге вторым в истории, отхватившим все самые значимые награды на церемонии «Оскар» — «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль», — «серьезные» американские киностудии считали сомнительным проектом. И лишь Милош Форман, которого владевший правами на экранизацию Кирк Дуглас встретил в Праге, согласился снимать будущий шедевр.

Сюжет картины переносит зрителя в 1963 год. Бунтаря и хулигана Рэндла Макмерфи переводят для экспертизы в психиатрическую клинику. Там он становится кумиром пациентов и заводит себе врага в лице медсестры Милдред Рэтчед, которая жестоко обращается с больными. Отметим, что Кен Кизи написал свою книгу под впечатлением от работы в Калифорнийском госпитале для ветеранов.

Юных зрителей большой экран порадует мультфильмом «Рыбка Поньо на утесе» работы Studio Ghibli Хаяо Миядзаки. Более того, мастер собственноручно нарисовал часть кадров «Поньо». Всего же было создано 170 тысяч отдельных картинок.

Маленькая любопытная рыбка Поньо — дочь колдуна и прекрасной морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Поньо застревает в банке и оказывается выброшенной на берег. Ее подбирает пятилетний Сосукэ. Малыши привязываются друг к другу, и теперь у Поньо только одно желание — стать человеком. Юные зрители, посмотрев этот мультик, наглядно поймут, как из мелочей складывается дружба. Кстати, название корабля отца главного героя — «Коганеимару» — происходит от названия города Коганеи, в котором расположена анимационная студия.

Российская страница в национальном прокате представлена тремя картинами. Первая из них — «Иччи» — относится к жанру триллер. Режиссер Костас Марсаан рассказывает зрителям о страшной трагедии, произошедшей много лет назад и вынудившей население покинуть земли. Молодая семья оказалась здесь случайно. И теперь ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами.

Комедия «Играй со мной» режиссера Андрея Назимова рассказывает о загадочной актерской «кухне», подшучивая над самыми знаковыми моментами: кастинг, съемка рекламного ролика, кинопробы и прослушивание в театре. Фильм раскрывает артистический мир на примере судьбы одного молодого актера: от славы до забвения так далеко и в то же время так близко.

Режиссер Виталий Музыченко представит зрителю художественный альманах о вине и людях на самых красивых языках мира. Драма «В винном отражении» поведает о неравной схватке грузинского винодела с современным миром, где ставки сравнимы с прожитой жизнью.

Американский криминальный триллер «Амнезия» поставил российский режиссер Александр Черняев. Основа фильма довольно типична: Джон Доу, которого играет Джонатан Риз Майерс, просыпается в больнице после травмы, не помня, кто он. Вскоре герой узнает, что полиция разыскивает хитроумного маньяка за совершение серии убийств. Все улики указывают на Джона. Пытаясь понять, что происходит и кто он на самом деле, Джон начинает свою собственную игру. В целом же фильм оставляет устойчивое ощущение, что режиссер попытался «отыграться» за «Красную жару» и подобные ей ленты.

Куда «затейливее» получился боевик «Хищники» режиссера Майкла Дж. Бассетта. По сюжету сафари в заповеднике Кении превращается в кошмар после нападения носорога, который лишил обычную американскую семью и транспорта, и средств связи. Теперь они остались в диких краях, где, помимо хищных животных, на охоту выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человечности придется забыть.

За фантастику в прокате отвечает канадская лента режиссера Тони Дин Смита «Кольцо времени». Главный герой Джеймс — ясновидец, который живет за счет мелкого мошенничества. Однажды он принимает участие в переправке алмазов. Пока напарники пытаются пристроить камни, Джеймс остается держать сумку, но все идет не так, как планировалось.

Что заставит российского зрителя улыбнуться, так это две комедии. Первая — французская «Коп на драйве», которая поведает о неуклюжем полицейском. В тот день, когда врач ставит ему ошибочный диагноз и говорит, что жить бедолаге осталось всего месяц, Райан решает, что это его последний шанс заполучить уважение в своем участке и произвести впечатление на коллегу Стефани.

Вторая комедия, ожидающая своего зрителя, — «Помогите, я уменьшил своих родителей!» режиссера Тима Трагезера (Германия). Фильм можно смотреть всей семьей, поскольку его сюжетные линии понятны даже младшим школьникам.

По сюжету после короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе, ведь мама с папой легко помещаются у него на ладони. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.

Завершает обзор финско-шведская биографическая драма «Туве» — история жизни и творчества создательницы «Муми-троллей» Туве Янссон.

После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бэндлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве. Фильм, несомненно, оценят любители «подлинного сюжета» и хорошей музыки. С экранов звучит джаз в исполнении оркестра Гленна Миллера, мелодии Монмартра и голос Эдит Пиаф.

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