В столичном районе Перово открылась галерея уличного искусства «Графит»

Москвичка Анастасия Чернюк признается, что новая галерея «Графит» ей очень нравится. Теперь она специально выстраивает свой маршрут так, чтобы в очередной раз посмотреть на работу художника Кирилла Кто «Самолазка» / Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Галерея «Графит» расположилась по соседству с арткварталом Onegog — творческим центром, где ежедневно проходит большое количество культурных мероприятий.

Одним из первых художников, положивших начало этому проекту, стал Кирилл Кто — известный в нашей стране граффитист. Его абстрактная работа «Самолазка» с несколькими крылатыми выражениями расположилась на стене одного из зданий. Кирилл ее называет «монументальной», поскольку впервые написал картину такого большого размера.

Сейчас здесь работает один из представителей творческого объединения Zukk Club — Кириллл Стефанов. На стенах видны первые зарисовки — мистический полумесяц и человек, исполняющий кувырок в воздухе. Художник, вооружившись красками и валиком, взбирается на высокую строительную платформу и начинает добавлять цвета в свое полотно. Проходящие мимо люди с интересом разглядывают будущий шедевр, который украсит стены арки и близлежащего здания.

— Когда меня пригласили в «Графит», я решил сделать что-то интересное. Мне не хотелось просто рисовать портрет Ван Гога, в честь названия творческого квартала Onegog. Но в памяти сразу всплыли образы, связанные с художником: полумесяц в тумане, картыТаро и человек, который дурачится, паясничает. И мне захотелось показать в своей работе, что порой даже несерьезные забавы приводят к большим открытиям и вдохновляют людей, — рассказал Кирилл Стефанов.

Художник занимается уличным искусством уже 18 лет и часто участвует в создании масштабных городских проектов. По его словам, за последнее время отношение к граффити изменилось, и создание галереи «Графит» — явное тому подтверждение.

— К идее создания этого проекта нас подтолкнули коллеги, которые создают здесь арт-квартал, — рассказала куратор проекта Ирина Фа дина. — Мы обсудили, как сейчас осмысляются и преображаются промышленные пространства по всему миру, в том числе и в Москве. Мы видим пример «Флакона», «Винзавода», которые раньше были предприятиями, а сейчас стали творческими публичным пространствами. Так у нас появилась концепция своего проекта. А вслед за этим набралась и большая творческая команда, которая помогает нам развивать этот проект.

Тем более местным жителям нравится такая инициатива, и они живо интересуются тем, что происходит в их районе. Так что совсем скоро здесь появится большой арт-квартал, где можно культурно провести время.

В ближайшие дни к работе над своей картиной приступит еще один известный в стране граффитист — Слава ПТРК. Он украсит одно из зданий рисунком, который намерен сделать в стиле компьютерной графики игры Sims.

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Запоминающиеся граффити столицы

— «В синем море в белой пене». Это граффити — отличный пример сюрреализма в уличной живописи. На нем изображен мужчина на спине огромной рыбы, которая «плывет по небу». Посмотреть его можно по адресу: ул. Беговая, 24.

— «Майя». Яркое изображение знаменитой балерины Майи Плисецкой отличается интересным сочетанием оттенков. Образ артистки является воплощением грациозности и мастерства. Расположено по адресу: ул. Большая Дмитровка, 16.

— Раскрашенный тоннель на Сыромятнической. Это граффити принадлежит уличному художнику Кириллу Кто и дизайнеру Павел Зюскинду. Они решили вдохнуть жизнь в облупившиеся стены тоннеля. Получилось очень ярко и концептуально. Граффити можно посмотреть по адресу: ст. м. «Чкаловская», рядом с Курским вокзалом, тоннель и прилегающие к нему стены Верхней Сыромятнической улицы.

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