Музей современного искусства открыл выставку «Комментарий к ландшафту»
Московский музей современного искусства представил ретроспективу Максима Шера «Комментарий к ландшафту». Основу экспозиции составили три его проекта: «Палимпсесты», «Диктатура семи морей» и «Архипелаг».
Фотографии мастера изображают ландшафты постсоциалистического пространства и повседневные пейзажи. Однако у исследований Шера есть ключевые политические цели, которые определяют структуры его серий, содержание фотографий. Одна из них — создание знания о том, как ландшафты и инфраструктуры формируются в результате определенных политэкономических решений.
На выставке нет текстового сопровождения. Это дает возможность зрителю самому интерпретировать увиденное.
В помощь посетителям — путеводитель-глоссарий. Он состоит из небольших заметок о ключевых для практики Максима Шера и всей выставки терминов.
Выставка открыта с 26 мая по 11 июля, сообщается на сайте музея.
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