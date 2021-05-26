Музей современного искусства открыл выставку «Комментарий к ландшафту»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства представил ретроспективу Максима Шера «Комментарий к ландшафту». Основу экспозиции составили три его проекта: «Палимпсесты», «Диктатура семи морей» и «Архипелаг».

Фотографии мастера изображают ландшафты постсоциалистического пространства и повседневные пейзажи. Однако у исследований Шера есть ключевые политические цели, которые определяют структуры его серий, содержание фотографий. Одна из них — создание знания о том, как ландшафты и инфраструктуры формируются в результате определенных политэкономических решений.

На выставке нет текстового сопровождения. Это дает возможность зрителю самому интерпретировать увиденное.

В помощь посетителям — путеводитель-глоссарий. Он состоит из небольших заметок о ключевых для практики Максима Шера и всей выставки терминов.

Выставка открыта с 26 мая по 11 июля, сообщается на сайте музея.

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