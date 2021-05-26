В парке «Зарядье» открылась экспозиция «Флорариум. Маршрут Россия»

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В Заповедном посольстве парка «Зарядье» открылась экспозиция «Флорариум. Маршрут Россия». Здесь разместились более 250 видов растений из 85 регионов страны.

В оранжерее разместились несколько фитобоксов с растениями, каждый из которых посвящен растительному миру одного субъекта. А сам оазис разделен на зоны по федеральным округам.

Порядок зон выстроен с учетом географического расположения субъектов — от песчаных дюн Калининградской области до флоры Дальнего Востока.

Экспозиция открыта на постоянной основе, сообщается на сайте парка.

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