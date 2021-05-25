«Сюрреализм в нейросетях» и «Страна мечтателей»: москвичей пригласили на выставки в июне

Фото: работа финалиста конкурса «Золотая черепаха» Николая Зиновьева

На пороге — лето. А вместе с его приходом в городских музеях и галереях открываются многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций июня.

Открывает обзор выставка «Белая книга», которую представляет Дарвиновский музей. Экспозиция предваряет фестиваль «Золотая черепаха».

Посетители музея увидят 40 фотографий диких животных и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями. Здесь представлены портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты.

Выставка продлится с 25 мая по 12 сентября.

Фото: Анна Быкова

Музей-заповедник «Коломенское» зовет гостей в Большой выставочный зал во дворце царя Алексея Михайловича на выставку «Иван Федорович Барщевский. Фотограф русской старины». Посетители увидят образцы музейных коллекций, демонстрирующие увлечения мастера, фотоработы и мемориальные предметы — вещи фотографа и уникальные документы, свидетельствующие о его достижениях.

Выставка открыта с 25 мая по 5 сентября.

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «Маленькое искусство». Гости музея увидят более 130 работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Казимира Малевича, Антонины Софроновой и Льва Бакста.

Фото: Юлия Чернова

Выставка поделена на несколько частей. Первая из них показывает значимость небольшого наброска, который впоследствии перерождается в картину. Вторая часть расскажет об искусстве модернистов. Следующая часть экспозиции — о пафосе авангарда, его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. Завершает экспозицию тема «Камерное», возникшая в связи с миниатюрами Михаила Соколова.

Выставка открыта с 27 мая по 5 сентября.

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Лев Иванович Киль: профессия — военный, призвание — художник». Мастер является автором серии офортов «Мундиры Российской армии», которая считается одним из самых достоверных источников информации о вооруженных силах империи начала XIX столетия. Акварели художника украшали личный альбом императрицы Александры Федоровны и коллекцию Александра II.

Одна из жемчужин экспозиции — изображение стоящей на пуантах ножки Тальони. На выставке также представлены пейзажи, портреты, шаржи, батальные сцены и зарисовки.

Выставка открыта с 27 мая по 12 сентября.

Музей Победы в свою очередь приглашает на выставку «Война: день за днем». Экспозиция посвящена 588-му ночному легкобомбардировочному авиационному полку — единственному формированию в советской авиации военного времени, где все должности занимали женщины. Бойцы шутливо называли его «дунькиным», а враг — «ночными ведьмами».

Фото: Музей Победы

Посетители увидят личные вещи легендарных летчиц, фотографии военного времени, летные книжки и подлинные награды Героя Советского Союза Евгении Андреевны Жигуленко.

Выставка открыта с 27 мая.

Московский музей современного искусства в рамках программы образовательного центра ММОМА «Коллекция. Точка обзора» представляет проект «Коснитесь кнопки затвора». Выставка посвящена анализу образа художника в искусстве XX–XXI столетий.

Начало экспозиции положила серия фотографий, сделанная фотографом Эдди Новарро, известным снимками художников ХХ века. Изучая снимки мастера, стремившегося удержать единый образ художника-персонажа, кураторы выставки противопоставили документальной фотографии концептуальное произведение, где присутствуют изображения художников в виде портрета и автопортрета.

Выставка открыта с 27 мая по 25 июля.

Музей современной истории России открывает выставку «Страна мечтателей — страна героев», приуроченную к 100-летию образования СССР. Выставка охватывает период с 1922 года до начала 1980-х годов. Здесь собрано более 1000 подлинных и представленных в мультимедийных программах экспонатов.

Фото: Youtube / Музей Современной истории России

Экспозиция рассказывает о людях, об их мечтах и свершениях. Советские люди умели не только мечтать, они героически трудились и верили, что им удастся построить общество, основанное на социальной справедливости.

Выставка открыта с 28 мая по 7 ноября.

А в галерее «Солнцево» объединения «Выставочные залы Москвы» гостей ждет выставка «Сюрреализм уходит в нейросети». Посетителям предстоит увидеть сюрреалистичные картины художника Антонио Фибоначи, по мнению которого, мир и его восприятие постоянно меняются. Эти впечатления каждую минуту теряют по пикселю, но неизменно пополняют утраты иногда аналогичными данными, иногда слегка измененными.

Фото: vzmoscow.ru

Посетители выставки увидят 40 холстов, реальность которых может дополнить приложение на смартфоне.

Выставка открыта с 29 мая по 11 июля.

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку-лабораторию «Дети авангарда», приуроченную к 100-летию Государственной академии художественных наук. Экспозиция посвящена эпохе авангарда в истории детской художественной педагогики России 1910–1920-х годов.

Посетителям предстоит увидеть и сравнить две части выставки: историческую и современную. В первой из них представлена коллекция детского рисунка 1920-х годов из фонда художника А. В. Бакушинского. А «современность» удивит зрителей детскими работами, сделанными с опорой на инновации.

Выставка открыта с 2 по 23 июня.

Государственный музей А. С. Пушкина представляет масштабный межмузейный проект «Поэты и музы». Посетители увидят более 200 уникальных предметов, посвященных теме любви и вдохновенья в русской литературе. Среди них произведения живописи, графики, мемориальные предметы, документы, рукописи, многие из которых представлены зрителям впервые.

Гости музея познакомятся с величайшими представителями отечественной словесности и их музами, нашедшими себя в строчках литературных произведений.

Выставка открыта с 3 июня по 12 декабря.

Мемориальный музей А. Н. Скрябина приглашает на выставку художника Иры Голуб «О плетении дней, месяцев и лет», которая проходит в рамках проекта Urbi et Orbi («Городу и миру»). В проекте художник знакомит с личной интерпретацией городских легенд, мифов и архетипов. В картинах на равных присутствуют образы, возникшие в эпосе, фольклоре и литературе.

Выставка открыта с 16 по 30 июня.

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