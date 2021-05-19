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В Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга»
Фото: Работа финалиста конкурса «Золотая черепаха» Николая Зиновьева

В Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга»

Ольга Маркова

Культура

В конце мая в Государственном Дарвиновском музее откроется выставка «Белая книга», которая предваряет основную экспозицию фестиваля «Золотая черепаха».

Посетители музея увидят 40 фотографий диких животных и их рельефно-графические копии с тифлокомментариями.

В экспозиции представлены портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты.

Выставка продлится с 25 мая по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

С 24 сентября по 31 октября выставка «Белая книга» продолжит свою работу в западном крыле Новой Третьяковки.

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фестиваль «Золотая черепаха»Государственный Дарвиновский музейвыставка
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