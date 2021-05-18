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Выставка «Отцы и дети» откроется в Дарвиновском музее
Фото: Александра Вяземшева, юнкор

Выставка «Отцы и дети» откроется в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Культура

Дарвиновский музей приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Отцы и дети», где представлены самые неожиданные и удивительные примеры взаимоотношений поколений.

Семейные истории из мира дикой природы расскажут экспонаты из коллекции музея, живописные полотна, графика и скульптура анималистов.

Когда дети вырастают, в большинстве случаев дети и родители навсегда расстаются. У некоторых животных из семьи уходят только дети одного пола: например, у антилоп гарна, пятнистых гиен и павианов — самцы, у гиеновых собак — самки.

У приматов и грызунов молодежь иногда объединяет усилия и отвоевывает власть у вожака. Некоторые подростки, напротив, берут на себя роль нянек, помогая родителям заботиться о младших поколениях. Хорошие помощники получаются из сурикатов, бурых медведей, гоацинов и камышниц.

Проблема отцов и детей многогранна и в человеческом обществе. Родители взрослеющих детей найдут на выставке напутствия психологов и познакомятся с интересными афоризмами на тему воспитания. А детям понравятся интерактивный комплекс«Сироты с бесценным приданым», настольные игры и интеллектуальный конкурс.

Выставка открыта с 22 мая по 22 августа, сообщается на сайте музея.

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Государственный Дарвиновский музейСтаршее поколениедети
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