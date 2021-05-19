Выставка «Сюрреализм уходит в нейросети» откроется в галерее «Солнцево»

Фото: vzmoscow.ru

В галерее «Солнцево» объединения «Выставочные залы Москвы» 29 мая откроется выставка «Сюрреализм уходит в нейросети».

Посетителям предстоит увидеть сюрреалистичные картины художника Antonio Fibonachy, по мнению которого, мир и его восприятие постоянно меняются. Эти впечатления каждую минуту теряют по пикселю, но неизменно пополняют утраты иногда аналогичными данными, иногда слегка измененными.

Экспериментируя с сюрреализмом, живопись художника постепенно прошивалась металлическими нитями искусственного интеллекта современной действительности.

Посетители выставки увидят 40 холстов, реальность которых может дополнить приложение на смартфоне.

Выставка продлится до 11 июля, сообщается на сайте галереи.

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