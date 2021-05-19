«Москино» раскроет секрет «Подсолнухов» Ван Гога

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Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы на майскую программу «Артдок», в рамках которой покажут документальный фильм, раскрывающий секреты «Подсолнухов» Ван Гога.

Музей Ван Гога в Амстердаме выставил пять версий «Подсолнухов» Ван Гога, написанных в Арле. Режиссер Дэвид Бикерстафф и его сподвижники получили эксклюзивный доступ к экспозиции.

Почему Ван Гог выбрал именно эти цветы? Когда они впервые появились в Европе и кто из мастеров европейского искусства изображал их до Ван Гога? О чем говорит со зрителями художник посредством этих картин и как интерпретация меняется от одной версии к другой? Чтобы выяснить ответы на все эти вопросы, съемочная группа побывала не только в Амстердаме, но и в Лондоне, Токио, Филадельфии и Мюнхене.

Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел» — 23 мая, «Юность» — 26 мая и «Факел» — 29 мая, сообщается на сайте «Москино».

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