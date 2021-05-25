Выставка «Война: день за днем» откроется в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Музей Победы приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Война: день за днем», открытие которой запланировано на 27 мая. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1942 году на фронт прибыл 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк.

Полк стал единственным формированием в советской авиации военного времени, где все должности занимали женщины. Бойцы Советской армии шутливо называли его «дунькиным», а враг прозвал «ночными ведьмами».

В ходе боевых действий летчицы произвели более 23 тысяч боевых вылета. На врага было сброшено более 3 тысяч тонн бомб и около 26 тысяч зажигательных снарядов.

Посетители увидят личные вещи легендарных летчиц, фотографии военного времени, летные книжки, а также подлинные награды Героя Советского Союза Евгении Андреевны Жигуленко.

Выставка открыта в Зале исторической правды, сообщается на сайте музея.

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