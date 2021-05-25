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Зеленый театр ВДНХ откроет летний сезон
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Зеленый театр ВДНХ откроет летний сезон

Ольга Маркова

Культура

Зеленый театр ВДНХ 28 мая открывает летний сезон и вновь приглашает москвичей и гостей столицы на уникальные мероприятия. Этим летом здесь запланированы фестиваль искусств «Вдохновение», программа «Джазовая мозаика» и многочисленные концерты.

Начнет сезон концертов 28 и 29 мая авторская программа арфиста-виртуоза и композитора Александра Болдачева «Арфа мира». В пятницу, 28 мая, на концерте «Арфа: Теория струн» зрители услышат в арфовых аранжировках мелодии из фильмов «Звездные войны», «Властелин колец», «Ирония судьбы». В новом прочтении прозвучат рок-хиты групп Nirvana, Depeche Mode, Led Zeppelin.

На следующий день, 29 мая, на концерте «Арфа: Великое наследие» слушатели познакомятся со значимыми произведениями, написанными для арфы советскими и российскими композиторами. Только в этот день у зрителей будет редкая возможность услышать увертюру «Победа» композитора Р. М. Глиэра.

Концертная программа «Джазовая мозаика» порадует слушателей в период с 2 июня по 18 августа. На это время запланированы десять концертов с участием известных джазовых коллективов, включая джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана, Камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, проект «Сказки Чижика», «Старый добрый Dixieland», URARTU JAZZ, Art Music Brass Band.

Концертную программу «Джазовая мозаика» можно посетить бесплатно, сообщается на сайте выставки.

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