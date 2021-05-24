Выставка «Фотограф русской старины» откроется в Коломенском

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает жителей и гостей столицы в Большой выставочный зал во Дворце царя Алексея Михайловича. Здесь в конце мая откроется выставка «Иван Федорович Барщевский. Фотограф русской старины».

Посетители выставки увидят образцы музейных коллекций, демонстрирующие увлечения мастера, фотоработы и мемориальные предметы — вещи фотографа и уникальные документы, свидетельствующие о его достижениях.

Выставка открыта с 25 мая по 5 сентября, сообщается на сайте музея.

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