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Выставка «Маленькое искусство» откроется в Еврейском музее
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выставка «Маленькое искусство» откроется в Еврейском музее

Ольга Маркова

Культура

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «Маленькое искусство». Гости музея увидят более 130 работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Казимира Малевича, Антонины Софроновой и Льва Бакста.

Музей покажет неизвестные работы известных мастеров. Это работы небольшого размера, наброски, замыслы.

Выставка поделена на несколько частей. Первая из них показывает значимость небольшого наброска, который впоследствии перерождается в картину. На примере работ Левитана, Поленова, Репина посетители проследят движение от замысла в маленькой композиции к известным полотнам.

Вторая часть выставки расскажет об искусстве модернистов. Быстрый рисунок сохраняет движение руки, а в акварелях Константина Сомова и без пояснения из его дневника видно, как скрупулезно художник работал даже над небольшим листком.

Следующая часть экспозиции — о пафосе авангарда, его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. На выставке представлена графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина, Ильи Чашника и других авторов авангардных движений 1910–1920-х годов.

Завершающая тема выставки «Камерное» возникла в связи с миниатюрами Михаила Соколова. Оказавшись в заключении, художник пытался сохранить возможность работать. Так появился цикл крошечных работ, близких к формату спичечного коробка.

Выставка открыта с 27 мая до 5 сентября, сообщается на сайте музея.

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