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Выставка «Лев Иванович Киль» откроется в Музее Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Лев Иванович Киль» откроется в Музее Пушкина

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Лев Иванович Киль: профессия — военный, призвание - художник».

Экспозиция посвящена творчеству художника-акварелиста, генерал-майора Льва Ивановича Киля. Мастер является автором серии офортов «Мундиры Российской Армии», которая считается одним из самых достоверных источников информации о вооруженных силах империи начала XIX столетия.

Акварели художника украшали личный альбом императрицы Александры Федоровны и коллекцию цесаревича, будущего Александра II. Среди ближайших знакомых Л.И. Киля был и В.А. Жуковский, чей портрет на берегу Женевского озера так же экспонируется на выставке.

Кроме того, посетители увидят изображения императоров Александра I и Николая I, великих князей Константина Павловича и Михаила Павловича, высокопоставленных военачальников.

Одна из жемчужин экспозиции — изображение стоящей на пуантах ножки Тальони. На выставке также представлены пейзажи, портреты, шаржи, батальные сцены и зарисовки.

Выставка открыта с 27 мая по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

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