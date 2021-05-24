Выставка «Страна мечтателей — страна героев» откроется в Музее современной истории

Фото: Youtube / Музей современной истории России

Музей современной истории России в конце мая открывает выставку «Страна мечтателей — страна героев», приуроченную к 100-летию образования СССР.

Выставка охватывает период с 1922 до начала 1980-х годов. Здесь собрано более 1000 подлинных и представленных в мультимедийных программах экспонатов.

Экспозиция рассказывает о людях, об их мечтах и свершениях. Герои выставки ― рабочие и колхозники, строители и воины, геологи и поэты. Советские люди умели не только мечтать — они героически трудились и верили, что им удастся построить общество, основанное на социальной справедливости.

Выставка открыта с 28 мая по 7 ноября, сообщается на сайте музея.

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