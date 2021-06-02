«4 сапога и барсук», «Круэлла» и «Папа»: какие фильмы выйдут в прокат 3 июня

Фото: «Круэлла» / 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 3 июня большой экран представит зрителям триллер «Тихое место — 2», чудесные мультфильмы «4 сапога и барсук» и «Якари», фантастический триллер «Кольцо времени», российские ленты «Спасти нельзя оставить» и «Папа», комедии «Круэлла» и «Итальянские каникулы».

Открывает обзор фильм-предыстория популярного мультфильма «101 далматинец» — «Круэлла» — с Эммой Стоун в главной роли. За режиссуру отвечал Крэйг Гиллеспи.

Действие картины происходит в Лондоне 70-х годов. В то время Круэлла была Эстеллой и грезила карьерой в мире моды. Ее лучшие друзья — парочка карманников, которые ценят страсть девочки к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. Однажды модное чутье Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Хельман.

Отметим, что роль главной героини сменила несколько претенденток. Так, Гленн Клоуз, исполнительница роли Стервеллы Де Виль в фильме «101 далматинец», в фильме выступила в качестве исполнительного продюсера. Кроме того, на роль претендовала и даже была утверждена Мерил Стрип.

Большой экран порадует юных зрителей двумя мультипликационными лентами. Первая из них — «Якари» — история о приключениях мальчика из североамериканского племени индейцев народа сиу. Легенды древнего народа будили в мальчонке неудержимую фантазию. Одна из них — миф о свободолюбивом мустанге Литл Громе — нравилась главному герою больше других. Набравшись смелости, он отправился на поиски коня, забыв о возможных трудностях.

Еще один анимационный фильм, который выходит в прокат в первый четверг лета, — «4 сапога и барсук». История о веселой парочке друзей. Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгнали из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решили, что им точно смогут помочь пираты. Дуэт отправляется в путешествие по тропическим пустыням, самым высоким в мире горам и доходит до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть любимое жилище.

Американский триллер «Тихое место — 2» Джона Красински однажды уже покорял Олимп большого экрана. Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Фильм ужасов держит в напряжении от начала до конца. По сравнению с первой частью «краски стали ярче, звук агрессивнее». Одна из самых зрелищных сцен — день нападения инопланетян на нашу планету: грохот, ужас и паника, оставляющие неизгладимые впечатления.

Драма «Выбор Фредерика Фитцелла» режиссера Кристофера МакБрайда — о том моменте в жизни, который рано или поздно наступает у каждого. Стабильность или воплощение заветной мечты? Работа в крупной корпорации, семья или свобода творчества? Как тут не ошибиться? Фред Фитцелл оказывается во вневременном пространстве своего прошлого и будущего, где ему придется сделать выбор.

Венецианский фестиваль 2020 года подарил зрителям одну из самых оригинальных лент пандемийного года. Посетителям кинотеатров предстоит увидеть сатиру на видеоблогеров «Мейнстрим», снятую внучкой Копполы Джией. Режиссер, как могла, стремилась снять картину об актуальной виртуальной действительности, щедро сдобрив ее «местными понятиями». Однако «воспитание» скрыть не удалось. От того, видимо, и остается ощущение фальшивости повествования.

Главная героиня — юная Фрэнки — как и добрая половина жителей Лос-Анджелеса мечтает о славе, но прозябает на нелюбимой работе в баре. Когда случайно на улице она снимает на телефон чудика Линка, становится ясно: это видео взорвет YouTube. Заручившись поддержкой безнадежно влюбленного в нее друга, а также беспринципного продюсера, Фрэнки делает из Линка настоящего онлайн-революционера — со своим шоу и миллионами подписчиков. Но чем популярнее становится Линк, тем больше напоминает героев собственных карикатур.

Великое итальянское трио комедийных актеров — Альдо, Джакомо и Джованни — и режиссера Массимо Венье российский зритель увидит в картине «Итальянские каникулы».

Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. И долгожданный отпуск превращается в настоящий квест.

Отметим, что фильм был снят в Апулии и Ломбардии всего за два месяца.

Китайский аналог «Последнего богатыря» — «Ассасин: Битва миров» — вновь расскажет российскому зрителю об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. Правда, мир этот, естественно, щедро сдобрен национальным колоритом — ярким, красочным, местами неожиданным.

На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда.

Фантастический боевик «Самаритянин» в главной роли с Сильвестром Сталлоне расскажет зрителю историю, произошедшую спустя 20 лет после эпической битвы, в которой супергерой уничтожил суперзлодея. Правда, после схватки герой пропадает без вести.

Через два десятилетия парнишка с окраины знакомится со стариком, живущим в доме напротив. Вскоре мальчик осознает, что пожилой мужчина — тот самый пропавший супергерой, а причина его исчезновения оказывается поистине шокирующей.

На съемках фильма произошел забавный эпизод — Сталлоне отыгрывал сцену, когда работу неожиданно прервал телефонный звонок от его супруги. Ролик этого эпизода актер разместил в соцсетях.

Российские ленты представлены в национальном прокате двумя историями. По удивительному совпадению режиссеры картин — девушки.

Приключенческую комедию «Спасти нельзя оставить» представляет режиссер Дарья Беднарская. Фильм о молодости, драйве, о становлении и поиске себя, о риске и вызове судьбе. Четырнадцатилетний любитель экстрима Никита подговаривает друзей по туристическому лагерю в Горном Алтае отклониться от учебного маршрута и покорить самую настоящую скалу.

Режиссер Валерия Гай Германика покажет на большом экране документальный фильм «Папа», премьера которого состоялась на фестивале «Артдокфест».

Отец режиссера Валерии Гай Германики 91-летний Александр Браун тяжело переживает смерть любимой жены. Он отправляется в летнее путешествие с семьей дочери. Вместе они летят на море, и понемногу поездка в Италию и Грецию принимает масштабы античной трагедии: смертельная опасность и чудесное спасение, трудности перевода и конфликт поколений. Жизнь человека оказывается путешествием, полным эмоций, которые с трудом можно перенести.

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