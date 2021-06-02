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Обновленные залы Новой Третьяковки порадовали посетителей необычной экспозицией арт-объектов
Москвичка Елизавета Савельева с нетерпением ждала открытия залов Новой Третьяковки, чтобы снова увидеть картины своих любимых художников / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Обновленные залы Новой Третьяковки порадовали посетителей необычной экспозицией арт-объектов

Маргарита Мартовская

Культура

2 июня, в среду, после ремонта открылась вторая часть залов постоянной экспозиции Новой Третьяковки. Там представлено русское искусство с 1930-х годов до наших дней.

Залы заметно преобразились после 26 августа 2020 года. В тот день экспозиции и выставки Новой Третьяковки пришлось закрыть: сильный ливень стал причиной протечки крыши. Картины, к счастью, не пострадали, сотрудникам удалось оперативно снять их. Но сделать ремонт в помещениях пришлось. В залах заменили вздувшиеся плинтусы, кое-где перекрасили стены.

По-другому расположили и предметы искусства. В помещении, где находится знаменитое полотно Петра Кончаловского «Портрет Мейерхольда», убрали четыре стенда с картинами, которые стояли посреди зала. Теперь там красуется бронзовый тигр.

По словам старшего научного сотрудника отдела новейших течений музея Сергея Фофанова, мысль изменить положение некоторых объектов и провести косметический ремонт сотрудники вынашивали уже три года. Но из-за постоянного потока посетителей провести полноценную перестановку было почти невозможно. Раньше архитекторам приходилось бы работать только по понедельникам — именно в этот день музей не работал. Когда случился ливень, появилась возможность воплотить все идеи.

— Мы наконец смогли принести картины из запасников и посмотреть, как они будут здесь выглядеть, хотя обычно это делают с помощью 3D-моде лирования. Нашей главной целью был не ремонт, а контекст. Мы хотим, чтобы люди в первую очередь обращали внимание на картины, а не на интерьер. И, на мой взгляд, синтез дизайна и картин получился очень гармоничным. Пространство и картины стали единым произведением искусства, — отметил Сергей Фофанов.

Там, где раньше был проходной коридор, расположили стенды с полотнами. Теперь в этом месте висят работы малоизвестных художников XX века.

— Благодаря такой перестановке художники, которые оставались в тени, стали центром внимания, — отметил Сергей.

Еще один важный нюанс — некоторые картины переставили местами. Это тоже отразилось на общей концепции зала.

— Теперь в одном из помещений мы отдали центральное место живописи Павла Кузнецова. В центре — его знаменитая картина «Капуста». Мы специально разместили там не известный портрет, а изображение овоща, символизирующего торжество живописи, — сказала старший научный сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Ирина Пронина.

В отремонтированных залах открыли новую выставку, на которой собраны работы художника Вячеслава Колейчука. Его арт-объекты гармонично вписались в интерьер. В квадратном зале, например, стоит треугольник Пенроуза, у которого все углы прямые. Его Вячеслав Колейчук вырезал из красного де рева.

— А в зале с картинами, изображающими революцию, мы поставили другой арт-объект Колейчука — ложку, которая перевернула весь мир. Она отлично вписалась в интерьер, — рассказала куратор выставки Ирина Горлова.

В этом зале произошла внушительная перестановка. Сюда перекочевали картины эпохи соцреализма, которые раньше располагались в большом угловом зале.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе:

— Вчера в нашей галерее прошло двойное торжественное событие: обновленные залы Новой Третьяковки вновь стали доступны для посетителей, и мы представили зрителям выставку Вячеслава Колейчука «Живая линия». Его работы входят в постоянную экспозицию искусства ХХ века. Но на этой выставке посетители увидят и новые произведения художника. Это около 150 экспонатов — графические картины и арт-объекты. Все они вступили в интересный «диалог» с обновленными залами и гармонично дополняют друг друга.

ИСТОРИЯ

Новая Третьяковка — филиал Государственной Третьяковской галереи — была построена в 1983 году по проекту архитекторов Юрия Шевердяева и Николая Сукояна в стиле советского модернизма. Открытие первых выставок там состоялось в 1986 году.

В музее представлены художественные направления XX и XXI веков: русский авангард, соцреализм, искусство «сурового стиля», андеграунд и новейшие течения. Сейчас там находится более пяти тысяч произведений искусства.

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Новая Третьяковкавыставкаискусство
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