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Третьяковская галерея анонсировала летние образовательные программы для детей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Третьяковская галерея анонсировала летние образовательные программы для детей

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Летние образовательные программы для детей и подростков начинаются в Третьяковской галерее во вторник, 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Приглашаем юных любителей искусства принять участие в программах, которые будут проходить под руководством специалистов галереи. Расписание спланировано компактно, чтобы соотнестись с семейными каникулярно-отпускными планами, — рассказали в галерее.

Так, для детей 7-12 лет в сопровождении родителей откроется проект «Семейные мультканикулы в Новой Третьяковке: дух романтизма». Программы летних проектных школ длительного пребывания подготовлены, в свою очередь, для тех, кому 12-18 лет. Кроме того, с 28 июня по 2 июля и с 26 по 30 июля будет работать летняя школа «Даже не мечтай!».

Также с 12 по 16 июля и с 23 по 27 августа в музее будет работать первая летняя школа арт-блогинга, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что программу онлайн-занятий на июнь подготовили для столичных школьников.

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