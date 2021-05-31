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Число слушателей детских технопарков Москвы превысило 330 тысяч человек
Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Число слушателей детских технопарков Москвы превысило 330 тысяч человек

Анастасия Колоскова

Город

В Москве работает 18 детских технопарков, их слушателями стали уже более 330 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, для юных москвичей доступны более 350 программ обучения по 41 востребованному направлению.

— Здесь они приобщаются к наукоемким профессиям, получают навыки работы на современном оборудовании, а также создают собственные проекты в самых разных сферах, — пояснил Алексей Фурсин.

Так, технопарки позволяют юным изобретателям реализовать свои амбициозные задумки. Среди наиболее впечатляющих — проекты умного дома и благоустройства городской среды, а также тренажеры с применением виртуальной реальности и всевозможные роботы.

К примеру, на базе детского технопарка «Траектория взлета» Московского авиационного института команда школьников разработала устройство, которое помогает быстрее заснуть.

Слушатель детского технопарка «Альтаир» МИРЭА Российского технологического университета (РТУ) Артем Козловский создал умный зонт, который защищает от солнечных ожогов на пляже. Устройство самостоятельно меняет направление в зависимости от положения солнца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о восьмиклассниках из школы № 1550, которые вместе со своим классным руководителем разработали миниатюрный беспилотный аппарат для наблюдения за насекомыми.

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