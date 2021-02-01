Московские школьники изобрели устройство для засыпания

Фото: sxc.hu

Группа одиннадцатиклассников, обучающихся в Предуниверсарии МАИ, разработала устройство, которое помогает быстрее заснуть. Об этом сообщили в пресс-службе университета в понедельник, 1 февраля.

Электронное устройство-испаритель по внешнему виду напоминает «умную колонку» и воздействует сразу на несколько органов чувств. Оно воспроизводит спокойную музыку и распространяет приятный запах. Отмечается, что это помогает расслабиться и настроиться на сон.

В устройстве имеется набор определенных треков, однако разработчики планируют создать возможность для пользователей формировать собственный плейлист.

— В наших планах — расширять функционал. Мы уже тестируем некоторые функции «умного дома», например, открывание и закрывание штор через радиомодули. Также планируем реализовать управление устройством через смартфон, — цитирует руководителя проекта Максима Пьянкова агентство городских новостей «Москва».

Разработчики отмечают, что в устройстве использован пьезоизлучатель — пластинка, вибрирующая на ультразвуковой частоте и разбивающая жидкость на маленькие капельки — водяной пар.

Создатели данного устройства будут подавать заявку на участие в конференции «Гагаринские чтения» для того, чтобы представить свой проект экспертам.

Читайте также: Корейские ученые смогли управлять живой мышью с помощью смартфона