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Корейские ученые смогли управлять живой мышью с помощью смартфона. Для этого им понадобились нейроимплант и наркотическое вещество кокаин.

Во время проведения эксперимента исследователи вкололи наркотик грызуну для блокировки его поведения. Это позволило управлять животным с помощью программы на смартфоне.

Также ученые отметили, что новый имплант обладает преимуществом перед остальными подобными технологиями. В нем присутствует возможность беспроводной подзарядки, что исключает хирургические операции в случае разрядки, сообщается на сайте Корейского передового института науки и технологий (KAIST).

Также исследователи рассказали, что технология этого нейроимпланта может использоваться в любом виде медицинских устройств.

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