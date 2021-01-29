Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Корейские ученые смогли управлять живой мышью с помощью смартфона
Фото: Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=l70UhhNalqA

Корейские ученые смогли управлять живой мышью с помощью смартфона

Никита Абрамов

Наука

Корейские ученые смогли управлять живой мышью с помощью смартфона. Для этого им понадобились нейроимплант и наркотическое вещество кокаин.

Во время проведения эксперимента исследователи вкололи наркотик грызуну для блокировки его поведения. Это позволило управлять животным с помощью программы на смартфоне.

Также ученые отметили, что новый имплант обладает преимуществом перед остальными подобными технологиями. В нем присутствует возможность беспроводной подзарядки, что исключает хирургические операции в случае разрядки, сообщается на сайте Корейского передового института науки и технологий (KAIST).

Также исследователи рассказали, что технология этого нейроимпланта может использоваться в любом виде медицинских устройств.

Читайте также: Ученые нашли способ восполнять пробелы в памяти

Кореямедицинанаука
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Все мнения
О проекте