Московские школьники создали дрон-охотник за насекомыми

Восьмиклассник школы № 1550 Николай Ласийчук показывает беспилотный аппарат для наблюдения за насекомыми. С этим проектом он в составе команды занял первое место в городском конкурсе / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Восьмиклассники школы № 1550 стали победителями Московского городского образовательного конкурса «3D Бум». Вместе со своим классным руководителем Сергеем Пригоркиным они разработали миниатюрный беспилотный аппарат для наблюдения за насекомыми.

В команде разработчиков — всего трое ребят. Николай Ласийчук — координатор, условный капитан команды. Дмитрий Чернышев отвечает за 3D-модель беспилотного аппарата, а Григорий Хитрин удостоился гордого звания местного главного биолога и ботаника. Придумав абстрактный план, ребята принялись за работу.

— Нашей задачей было создать автоматизированный комплекс для диагностики экологического состояния окружающей природы. В крупных городах, где много работающих промышленных предприятий и других загрязняющих факторов, любой анализ полезен, — рассказал Николай Ласийчук.

Он уточнил, что благодаря дрону собирать биологические материалы можно, даже находясь далеко от исследуемой территории.

— Наш аппарат расставляет специальные ловушки для сбора летающих насекомых. Это небольшие емкости с отверстиями, внутри обработанные специальной клеевой смесью, которая не позволяет залетевшим внутрь насекомым выбраться на свободу. Спустя некоторое время наш дрон снова вылетает с «базы», чтобы собрать ловушки. Дальше он отвозит их в лабораторию ученым, которые будут изучать собранный материал, — добавил Николай Ласийчук.

Исследование окружающей среды через изучение насекомых — это довольно распространенная практика. Ведь некоторые из них являются отличными индикаторами состояния воды, воздуха и почвы в городе. Наблюдая за разными видами насекомых, можно даже выявить, содержатся ли в окружающей среде опасные элементы.

— Например, если почва заражена свинцом, то растения на ней тоже будут содержать это вещество. Поедающие их насекомые впитывают вредные компоненты. Поэтому, когда ученые будут исследовать муху, комара или кого-то другого, они обязательно обнаружат это, — объяснил Николай Ласийчук.

Интересно, что насекомые — очень точные биоиндикаторы. Изучая их, можно узнать даже об очень слабых концентрациях содержания опасных веществ в почве, воде или воздухе.

Классный руководитель школьников Сергей Пригоркин отметил, что работа по созданию беспилотника была почти ежедневной.

— Во время дистанционного обучения мы проводили онлайн-собрания каждые несколько дней. Ребята делились своими успехами, мы вместе думали, как решить постоянно появляющиеся проблемы. После того как мы вернулись к очным занятиям, стало немного проще взаимодействовать, — рассказал учитель. — Мы с командой собирались после уроков, иногда приходили в школу в выходные. За пять месяцев ребята научились самостоятельно проектировать беспилотники.

Универсальный дрон нужно было не только создать в виртуальном варианте, но и представить перед жюри работающий прототип.

— Часть деталей мы напечатали на 3D-принтере, другие собрали из, так сказать, подручных материалов. По задумке дрон может переносить восемь ловушек, правда, до полноценной реализации мы пока не добрались. За пять месяцев мы успели сделать только модель беспилотника, — рассказал Сергей Пригоркин.

Он добавил, что команда решила пойти немного дальше и сконструировать для дрона крылья. Но они никак не вписывались в конструкцию и сильно увеличивали размер аппарата.

— Мы нашли выход: сделали крылья съемными. Такая модернизация очень пригодится, если понадобится отправлять аппарат на дальние расстояния, — сказал Сергей Пригоркин.

Ребята презентовали свой проект на Московском городском образовательном конкурсе «3D Бум». Их изобретение жюри сочло лучшим среди всех представленных беспилотников. Работу школьников оценивали преподаватели Московского авиационного института.

— Это очень хороший конкурс, — отметил Сергей Пригоркин. — Люди, которые его организовывают, подходят к этому со всей душой. Помимо встреч с кураторами, поездок в институт и помощи преподавателей, для команд проводили интенсивы.

Он рассказал, что для ребят провели занятия по виртуальному моделированию, печати на 3D-принтерах. А еще для ребят провели урок, на котором рассказали, как генерировать новые идеи, формировать план и концепцию проекта, защищать свою работу перед жюри и делать презентацию, — добавил Сергей Пригоркин.

По словам школьников, эти интенсивы помогли им обрести уверенность в своем проекте и успешно презентовать его в финале конкурса.

Кроме диплома, победители получили льготу на поступление в университеты на профильные специальности.

— Мы поддерживаем стремление наших учеников получать новые навыки и участвовать в конкурсах. Благодаря таким соревнованиям, помимо новых знаний, ребята получают и бесценный опыт работы в команде, — сказала заместитель директора школы № 1550 Ирина Назарбегова.

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Состояние окружающей среды можно исследовать и с помощью химических опытов. Но у изучения насекомых с этой целью есть целый ряд преимуществ. Например, летающие виды насекомых отличаются разнообразием контактов с растительностью. Они опыляют цветы, питаются травой и так далее. Кроме того, на планете обитает не менее двух миллионов видов насекомых. Это в несколько раз больше, чем всех остальных видов животных и растений, вместе взятых. Наука об экологии насекомых особенно важна для городов и территорий вокруг промышленных и химических предприятий, аэродромов и гидроэлектростанций.

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