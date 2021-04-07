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Дроны МЧС России задействовали более 200 раз в первом квартале 2020 года
Фото: pixabay.com

Дроны МЧС России задействовали более 200 раз в первом квартале 2020 года

Юлия Павлушова

Технологии

Беспилотники МЧС в первом квартале нынешнего года задействовали более 200 раз в 55 регионах страны. Технику используют при мониторинге лесопожарной и паводковой обстановки территорий, сообщили в пресс-службе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Мониторингом гидрологической обстановки в субъектах РФ занимаются более 4,9 тысячи межведомственных оперативных групп. А ситуацию с половодьем отслеживают свыше 400 беспилотных воздушных судов ведомственной авиации. Благодаря этому центры управления в кризисных ситуациях подготовили больше 1,1 тысячи оперативных прогнозов, разработали свыше 50 моделей развития обстановки.

По словам заместителя министра МЧС России Виктора Яцуценко, работа территориальных органов ведомства в первой половине 2020-го строилась с учетом сезонных рисков — это угроза весенних паводков и природных пожаров. Усилия специалистов были сосредоточены на предупреждении неблагоприятного развития событий.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ планирует использовать беспилотники для спасения людей из высоток.

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