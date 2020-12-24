МЧС РФ планирует использовать беспилотники для спасения людей из высоток

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Беспилотники для спасения людей из высотных зданий могут появиться на вооружении МЧС России. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян во время пресс-конференции в четверг, 24 декабря.

— Мы хотим беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз до 150 килограммов, — уточнил он.

По словам Чуприяна, таким образом можно будет тушить здания, а также спасать людей из высотных домов. Первый замглавы МЧС РФ также отметил, что беспилотники не смогут в полной мере заменить спасателей, но помощь роботов потребуется в министерстве.

Он добавил, что за 30 лет работы ведомства было спасено свыше 2,5 миллиона людей, передает ТАСС.

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