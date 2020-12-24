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МЧС РФ планирует использовать беспилотники для спасения людей из высоток
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

МЧС РФ планирует использовать беспилотники для спасения людей из высоток

Виктория Родимкина

Технологии

Беспилотники для спасения людей из высотных зданий могут появиться на вооружении МЧС России. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Чуприян во время пресс-конференции в четверг, 24 декабря.

— Мы хотим беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз до 150 килограммов, — уточнил он.

По словам Чуприяна, таким образом можно будет тушить здания, а также спасать людей из высотных домов. Первый замглавы МЧС РФ также отметил, что беспилотники не смогут в полной мере заменить спасателей, но помощь роботов потребуется в министерстве.

Он добавил, что за 30 лет работы ведомства было спасено свыше 2,5 миллиона людей, передает ТАСС.

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