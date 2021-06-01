Программу онлайн-занятий на июнь подготовили для столичных школьников

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Серию онлайн-занятий, которые пройдут в июне по вторникам и четвергам, подготовили для московских школьников в Городском методическом центре. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки во вторник, 1 июня.

Так, о сведениях, которые можно выкладывать о себе в интернете, расскажут 1 июня. На занятии, которое состоится 3 июня, можно будет узнать о часовых поясах в России.

Узнать об алгоритмах решения типовых задач и работе с текстами и графиками ЕГЭ по биологии можно будет 8 июня. Мастер-класс под названием «Диалоги с чипсами» 10 июня позволит понять, как определить качество любого товара. А 15 июня на мастер-классе о современном искусстве Китая дети смогут узнать, как важные события из истории страны находят отражение в ее живописи, скульптуре и архитектуре.

Кроме того, 17 июня ученики узнают, что такое языковая личность, 22 июня — о начале Великой Отечественной войны, а 24 июня учащихся научат вдумчиво читать. Наконец, 29 июня мастер-класс посвятят аналитической геометрии, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что число слушателей детских технопарков Москвы превысило 330 тысяч человек.

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