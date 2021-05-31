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Информатика стала одним из самых популярных предметов на ЕГЭ в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Информатика стала одним из самых популярных предметов на ЕГЭ в Москве

Виктория Родимкина

Город

Самыми популярными предметами для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году в Москве стали информатика, профильная математика, обществознание, английский язык и ИКТ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 31 мая.

По ее словам, математика, обществознание и английский язык традиционно входят в перечень самых популярных среди школьников предметов для сдачи экзамена.

— В Москве заметно растет интерес к изучению информатики. В этом году этот предмет стал одним из самых востребованных среди выпускников, его выбрали 17 тысяч человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она пояснила, что для учеников столичных школ с 2019 года работают IT- классы. В 2021 году в них было зачислено вдвое больше учеников, чем годом ранее.

Кроме того, заммэра рассказала, что популярными у московских школьников для сдачи ЕГЭ также являются физика, биология, история, химия, литература, география и другие иностранные языки, помимо английского, сообщает Интерфакс.

В этом году для сдачи ГИА-11 было зарегистрировано свыше 87 тысяч школьников и выпускников предыдущих лет.

Читайте также: Сергей Собянин пожелал удачи при сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ

выпускники школАнастасия РаковаЕГЭ
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