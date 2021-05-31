Сергей Собянин пожелал удачи при сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам школ. Об этом глава города написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 31 мая.

По его словам, самый важный момент для выпускников школ — сдача ЕГЭ — уже наступил.

— Уверен, ребята, вы готовились к экзаменам и теперь покажете свой лучший результат. Желаю вам удачи и уверенности в себе! — отметил Сергей Собянин.

Наступил самый важный момент для выпускников школ - сдача #ЕГЭ. Уверен, ребята, вы готовились к экзаменам и теперь покажете свой лучший результат. Желаю вам удачи и уверенности в себе! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 31, 2021

Ранее сообщалось, что в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Он пройдет с 31 мая по 24 июня.

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