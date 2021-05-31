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Сергей Собянин пожелал удачи при сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин пожелал удачи при сдаче ЕГЭ выпускникам столичных школ

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал удачной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам школ. Об этом глава города написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 31 мая.

По его словам, самый важный момент для выпускников школ — сдача ЕГЭ — уже наступил.

— Уверен, ребята, вы готовились к экзаменам и теперь покажете свой лучший результат. Желаю вам удачи и уверенности в себе! — отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Он пройдет с 31 мая по 24 июня.

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выпускникСергей СобянинЕГЭ
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