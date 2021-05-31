Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в России. В понедельник, 31 мая, выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии.

Основной экзаменационный этап пройдет с 31 мая по 24 июня. Каждый из ЕГЭ начинается в 10 утра.

Одиннадцатиклассники должны сдавать экзамены только в том случае, если планируют поступать в ВУЗы. Остальные школьники могут просто сдать выпускные работы по русскому и математике.

Выпускников, которые хотят получить высшее образование, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. Однако для получения аттестата им хватит результатов экзамена по русскому.

Ранее психолог рассказала, какие упражнения помогут снизить стресс на ЕГЭ.

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