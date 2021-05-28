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Психолог рассказала, какие упражнения помогут снизить стресс на ЕГЭ
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Психолог рассказала, какие упражнения помогут снизить стресс на ЕГЭ

Илья Ашуров

Здоровье

Во время экзамена высок риск стресса. Для того чтобы его побороть, нужно делать упражнения на концентрацию. Об этом рассказал педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Москвы Николай Дементьев.

По словам специалиста, подобные упражнения следует делать еще до начала экзамена. Например, можно концентрировать внимание на каком-нибудь предмете.

— Постарайтесь удерживать это внимание в течение одной–двух минут, не отвлекаясь на внешние раздражители и другие мысли. Этот прием можно использовать и на самом экзамене, чтобы «перезагрузить» мысли и отвлечься от тревоги, — сказал психолог.

Еще одно упражнение, помогающее преодолеть стресс, — подсчет окружающих предметов. В данном случае считать можно все что угодно: людей в рубашках или в футболках, количество парт в аудитории и так далее. Это привнесет некоторое ментальное спокойствие, поскольку мозг будет концентрироваться на процессе счета, тем самым отвлекаясь от тревожных мыслей.

Также психолог обратил внимание на важность правильного питания, здорового сна и прогулок на свежем воздухе. Все это влияет на стрессоустойчивость человека. Однако важно понимать, что при сильном стрессе следует обращаться к специалисту, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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