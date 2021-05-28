Психолог рассказала, какие упражнения помогут снизить стресс на ЕГЭ

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Во время экзамена высок риск стресса. Для того чтобы его побороть, нужно делать упражнения на концентрацию. Об этом рассказал педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Москвы Николай Дементьев.

По словам специалиста, подобные упражнения следует делать еще до начала экзамена. Например, можно концентрировать внимание на каком-нибудь предмете.

— Постарайтесь удерживать это внимание в течение одной–двух минут, не отвлекаясь на внешние раздражители и другие мысли. Этот прием можно использовать и на самом экзамене, чтобы «перезагрузить» мысли и отвлечься от тревоги, — сказал психолог.

Еще одно упражнение, помогающее преодолеть стресс, — подсчет окружающих предметов. В данном случае считать можно все что угодно: людей в рубашках или в футболках, количество парт в аудитории и так далее. Это привнесет некоторое ментальное спокойствие, поскольку мозг будет концентрироваться на процессе счета, тем самым отвлекаясь от тревожных мыслей.

Также психолог обратил внимание на важность правильного питания, здорового сна и прогулок на свежем воздухе. Все это влияет на стрессоустойчивость человека. Однако важно понимать, что при сильном стрессе следует обращаться к специалисту, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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