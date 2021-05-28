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«Экзамен – не катастрофа»: названы советы, как поддержать ребенка накануне ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Экзамен – не катастрофа»: названы советы, как поддержать ребенка накануне ЕГЭ

Елена Фролова

Образование

Накануне сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) родители могут поддержать выпускников благодаря выражению своей безусловной любви и принятия любых результатов. Такого мнения придерживается врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, с приближением поры экзаменов на прием к психотерапевтам записываются все больше старшеклассников, у которых наблюдаются панические атаки, бессонница и серьезные депрессивные расстройства.

— ЕГЭ превратился в сознании всех сторон процесса (родителей, педагогов и выпускников) из обычной процедуры аттестации по окончании школы в великую битву. Цена поражения в ней — вся будущая жизнь, честь семьи и школы, — пояснила психолог.

По ее словам, подобная катастрофизация данного процесса в совокупности с огромными учебными нагрузками значительно истощают ресурсы подростка, в том числе образуют тяжелый эмоциональный фон, отмечает РИАМО. По мнению эксперта, в данном состоянии школьнику не просто собраться в ответственный момент и показать настоящий уровень своих знаний на экзамене. Волнения часто приводят к досадным ошибкам. Еще тяжелее будет если полученные балы кому-либо из участников процесса покажутся невысокими.

Чтобы помочь ребенку справиться со стрессом, важно изначально понять, что даже неудачно сданный экзамен не является катастрофой.

— Мы же любим своих не за баллы, — подчеркнула Надежда Панова.

Она посоветовала близким одиннадцатиклассника отказаться от высказывания опасений и мнения о том, что запугивание возможной неудачей простимулирует школьника отнестись к подготовке к экзамену серьезнее.

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