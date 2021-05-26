Психолог рассказала, как выпускникам избежать стресса перед экзаменами
Выпускники средних общеобразовательных учреждений должны понимать, что после экзаменов жизнь не заканчивается. Важность этого факта подчеркнула доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.
Эксперт пояснила, что при подготовке к ЕГЭ у школьника могут возникнуть тревога и напряжение, которые в свою очередь нарушают психологическое здоровье подростка. Для того чтобы не допустить этого, разработаны специальные программы м методики, которые помогут снизить нагрузку на организм ребенка в этот сложный для него период.
— В первую очередь надо работать с навыками регуляции эмоций. Их можно развить с помощью релаксации и дыхательных техник, — рассказала психолог.
В рамках подготовки к экзаменам необходимо сформировать определенный личный режим. В обратном случае, когда выпускник зубрит материал по 22 часа в день, у него может произойти нервный срыв, отмечает Nation News.
Как пояснила Татьяна Яничева, некоторым школьникам нужно снизить градус напряжения во время подготовки к экзамену. Это поможет им понять, что жизнь не остановится после ЕГЭ, а также научиться правильно принимать любой исход событий. Лучше всего, чтобы родители оказали поддержку ребенку в этот стрессовый для него период, считает психолог.
Она также поделилась «рецептом дня» перед ЕГЭ. Учащимся не стоит учить что-либо в последний момент.
— Однако можно погулять, отвлечься, подумать о хорошем и отдохнуть. Утром обязательно надо иметь хорошее настроение, поэтому родителям в этот период не нужно давать детям какие-либо наказы, — добавила Татьяна Яничева.
Особенно недопустимы во время подготовки школьников к экзаменам советы типа «держись, это твой последний шанс». Как объяснила эксперт, нужно говорить «все будет хорошо», «я в тебя верю», отмечает ФАН.
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