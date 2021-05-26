Психолог рассказала, как выпускникам избежать стресса перед экзаменами

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Выпускники средних общеобразовательных учреждений должны понимать, что после экзаменов жизнь не заканчивается. Важность этого факта подчеркнула доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Эксперт пояснила, что при подготовке к ЕГЭ у школьника могут возникнуть тревога и напряжение, которые в свою очередь нарушают психологическое здоровье подростка. Для того чтобы не допустить этого, разработаны специальные программы м методики, которые помогут снизить нагрузку на организм ребенка в этот сложный для него период.

— В первую очередь надо работать с навыками регуляции эмоций. Их можно развить с помощью релаксации и дыхательных техник, — рассказала психолог.

В рамках подготовки к экзаменам необходимо сформировать определенный личный режим. В обратном случае, когда выпускник зубрит материал по 22 часа в день, у него может произойти нервный срыв, отмечает Nation News.

Как пояснила Татьяна Яничева, некоторым школьникам нужно снизить градус напряжения во время подготовки к экзамену. Это поможет им понять, что жизнь не остановится после ЕГЭ, а также научиться правильно принимать любой исход событий. Лучше всего, чтобы родители оказали поддержку ребенку в этот стрессовый для него период, считает психолог.

Она также поделилась «рецептом дня» перед ЕГЭ. Учащимся не стоит учить что-либо в последний момент.

— Однако можно погулять, отвлечься, подумать о хорошем и отдохнуть. Утром обязательно надо иметь хорошее настроение, поэтому родителям в этот период не нужно давать детям какие-либо наказы, — добавила Татьяна Яничева.

Особенно недопустимы во время подготовки школьников к экзаменам советы типа «держись, это твой последний шанс». Как объяснила эксперт, нужно говорить «все будет хорошо», «я в тебя верю», отмечает ФАН.

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