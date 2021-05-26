Психолог объяснила, как взрослым спокойно отпустить детей учиться в другой город

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Последние звонки уже прозвенели во многих российских школах, а выпускники пока готовятся к сдаче экзаменов и поступлению в вуз. В это время некоторые родители настраиваются на то, что им скоро придется отпустить своего ребенка в самостоятельную жизнь.

Как правило, поступление в высшее учебное заведение является общим семейным испытанием. Однако папам и мамам приходится самим справляться с тем фактом, что их дети будут жить в другом городе. Психолог Наталья Наумова дала рекомендации, как справиться с этим стрессом и без волнений отпустить ребенка.

— В данном вопросе особенно важно, чтобы все члены семьи были готовы к решению отправить ребенка учиться в другой город, — подчеркнула психолог.

По ее словам, бывают случаи, что данное решение принимает лишь один из родителей, что приводит к разногласиям. В результате ребенок оказывается между двух огней.

— Это и есть самая сложная ситуация. В первую очередь нужно понять, как будет лучше для сына или дочери, — добавила Наталья Наумова.

Как пояснила эксперт, такие серьезные вопросы родители не должны решать за своего взрослого ребенка. В данном вопросе подросток должен чувствовать себя нужным и защищенным, отмечает ФАН. Кроме того, если папы и мамы видят, что их дети готовы к самостоятельной жизни, однако существует внутренняя тревога, то нужно обратиться за помощью к психологу, чтобы проработать все сомнения.

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