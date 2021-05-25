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Московские одиннадцатиклассники начали сдавать выпускные экзамены
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские одиннадцатиклассники начали сдавать выпускные экзамены

Анастасия Волоснова

Образование

Не планирующие поступать в вузы московские одиннадцатиклассники сдают первый экзамен по русскому языку во вторник, 25 мая. Об этом рассказала руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

В пятницу, 28 мая, для них будет проведен экзамен по математике, который продлится два часа. Уточняется, что экзамен по русскому языку будет идти 2,5 часа.

— Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум учебным предметам — русскому языку и математике. Основной период ГВЭ-11 для выпускников пройдет с 25 мая по 16 июня, — пояснила Карклина.

Экзамены будут проводить в 38 пунктах на базе районных школ. Узнать результаты экзаменов столичные выпускники смогут на портале mos.ru или в своих школах не позднее 8 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, резервный день для сдачи экзамена по русскому языку назначен на 8 июня, по математике — на 16 июня. Возможность воспользоваться резервными датами получат пропустившие основные дни по уважительной причине либо получившие неудовлетворительный результат.

В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ по всей России пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников.

Ранее сообщалось, что около 95 тысяч учеников девятых классов московских школ сдадут выпускные экзамены в этом году.

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