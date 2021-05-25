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Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников начнутся в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников начнутся в России

Татьяна Плотникова

Образование

В российских школах со вторника, 25 мая, начинаются государственные выпускные экзамены для учащихся одиннадцатых классов.

Как уточняет пресс-служба Рособрнадзора, в 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников: ученики с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, находящиеся в местах лишения свободы, а также выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

Во вторник, 25 мая, в российских школах состоится экзамен по русскому языку, 28 мая — по математике. На 8 июня назначен резервный день сдачи экзамена по русскому языку, 16 июня — по математике. Возможность воспользоваться резервными датами получат пропустившие основные дни по уважительной причине либо получившие неудовлетворительный результат.

Ученики с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата должны сдать только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку, на собственное усмотрение. Государственные выпускные экзамены по предметам по выбору в текущем году не проводят, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что около 95 тысяч учеников девятых классов школ Москвы сдадут выпускные экзамены в этом году.

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