«Красный призрак» и «Байкал. Удивительные приключения Юмы»: какие фильмы выйдут в прокат 10 июня

Фото: Байкал. Удивительные приключения Юмы, 2020 год

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 10 июня большой экран представит зрителям российские ленты «Красный призрак», «Пункт пропуска. Офицерская история», «Архипелаг» и «Байкал. Удивительные приключения Юмы», чудесные мультфильмы «Дореми: В поисках волшебства» и «Смешарики и друзья в кино», триллер «Хозяин» и фильм ужасов «Заклятие-3: По воле дьявола», документальные ленты «Культовые тусовщики» и «Маржела: Своими словами».

Большой экран в премьерный день порадует прежде всего поклонников российского кинематографа. Такое жанровое разнообразие лент национального производства одномоментно встретить сложно. Но то ли солнечное затмение оказало свое воздействие, то ли необходимость запускать в прокат множество лент, планировавшихся к эфиру в 2020 году, — факт остается фактом: в четверг четыре российские ленты ждут своего зрителя.

Открывает обзор военная история режиссера Андрея Богатырева «Красный призрак», которая перенесет зрителя в холодную зиму 1941 года.

Выходя из «вяземского котла» — немецкого окружения в районе города Вязьмы, небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Передышку сделать не получается. Рядом обнаруживается особое и очень жестокое подразделение карателей вермахта. Солдаты врага ищут в этих местах таинственного Красного призрака. Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана-супергероя, а советские солдаты собираются вступить в смертельный бой.

На реальных событиях основан и военный фильм «Пункт пропуска. Офицерская история» режиссера Веры Соколовой. Герои картины — два друга, молодые крымчане-военнослужащие — попадают в плен СБУ. Там ребята понимают, что выбор есть всегда, но честью и Родиной не торгуют.

Драматический фильм режиссера Алексея Тельнова «Архипелаг» повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью изучения реальных размеров и формы земного шара. На протяжении трехсот лет никому не удавалось решить эту амбициозную задачу.

Российскую экспедицию возглавляет молодой астроном Александр Васильев. Ради любви к истине он вынужден оставить в Санкт-Петербурге свою невесту, понимая, что другого шанса может и не представиться.

Однако в действительности актерам далеко из Петербурга уезжать не пришлось: декорации арктического лагеря были построены прямо на берегу Финского залива в Ленинградской области.

И, наконец, пожалуй, самая трогательная премьера четверга — документальная семейная лента «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Съемки и производство фильма режиссера Анастасии Поповой длились около 5 лет. При этом для охвата всех четырех времен года понадобилось 14 экспедиций. А главные роли озвучили Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

Фильм познакомит взрослых и детей с одним из самых красивых, уникальных и значимых мест на земле — озером Байкал. Здесь в маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая байкальская нерпа Юма. Вместе с ней зрители пройдут путь от рождения до путешествия к загадочным Ушканьим островам. Глазами Юмы увидят невероятные приключения, полные опасностей и удивительных открытий.

Для юных зрителей большой экран подготовил еще две премьеры. Первая из них — второй выпуск российского мультфильма «Смешарики и друзья в кино». Вместе с Фиксиками ребята изучат вечный двигатель, рентген и правила безопасности в интернете. Бодо Бородо отправится в Лондон и познакомится с омонимами и буквой «и». А Смешарики разберутся со своими обидами и выяснят, как важно говорить добрые слова и заботиться о счастье близких.

Японский мультфильм «Дореми: В поисках волшебства» адресован, скорее, подростковой аудитории. Героини аниме — три девушки: 27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, 22-летняя студентка Сора и 20-летняя фрилансер Рэйка. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

Одна из самых ожидаемых новинок большого экрана — американский фильм ужасов «Заклятие-3: По воле дьявола». Фильм основан на реальных событиях. Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен расследуют дело Арне Шайенна Джонсона, который убил работодателя своей девушки «под влиянием дьявола».

Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего Уоррены ни разу не видели за свою практику: супругам пришлось проводить обряд экзорцизма, чтобы спасти обвиняемого от демона. Отметим, что в основе всех сюжетов франшизы «Заклятие» лежат истории из практики супругов Уоррен.

Еще одна история, леденящая кровь, — триллер «Хозяин» режиссера Стивена С. Кампанелли, который посвятил ленту «всем американским военным частям, сражающимся по всему миру». Премьера фильма состоялась еще в 2019 году на кинофестивале «Одинокая звезда» в североамериканском Форт-Уэрте.

Сюжет ленты разворачивается на фоне урагана «Гилберт», который стал фактически отправной точкой истории. Главный герой со своей семьей еле сводит концы с концами и вынужден перебиваться случайными заработками. «Счастливый случай» подкинул ему новую работенку — герой отправляется чинить ограду в доме бывшего морского пехотинца Уолтера. Из-за внезапно налетевшего урагана он вынужден остаться на ночь в доме Уолтера и его жены. Между хозяином и гостем начинается опасная игра, ставка в которой — жизнь.

Кстати, главные роли в фильме блистательно сыграли Николас Кейдж (пехотинец) и Келси Грэммер (главный герой). И для них лента стала первым опытом совместной работы.

Драма «Реальная история мальчика-волчонка» режиссера Мартина Крейчи поведает зрителю историю подростка Пола, который из-за генетического заболевания вынужден жить в полной изоляции от внешнего мира. Отец делает все возможное, чтобы облегчить жизнь сына, но обычные подростковые проблемы поиска себя и личностного становления усугубляются у него проблемами со здоровьем и внешностью. В свой день рождения Пол получает письмо с информацией о давно пропавшей матери и сбегает из дома, чтобы найти ее.

Режиссер Мария Седаль представляет в российском прокате норвежскую драму «Надежда». В данном случае надежда — это то чувство, которое остается последним у смертельно больного человека. Все остальные эмоции, желания, чувства, страсти и страдания уходят на второй план. Потесниться вынуждено даже равнодушие.

Супруги Анна и Томас, прожившие много лет вместе, находятся в стадии расставания. Их чувства давно остыли. Но Анна заболевает... раком. Теперь только вера в свои силы, поддержка близких и надежда способны совершить чудо.

Завершают обзор две биографические ленты. Первая — музыкальная драма «Культовые тусовщики». Зрители увидят историю молодого выскочки из Глазго Алана Макги, изменившего лицо не только британского, но и мирового шоу-бизнеса.

Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев Силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.

Второй фильм — документальная биографическая лента «Маржела: Своими словами». История Мартина Маржелы — одного из самых влиятельных и революционных модельеров своего времени.

Дизайнер, никогда не показывавший лицо на публике, прошел путь от ассистента Жан-Поля Готье до креативного директора Hermes и лидера собственного бренда и сформировал узнаваемый радикальный стиль, создав 41 провокационную коллекцию.

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