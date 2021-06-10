Дружбой связаны навек: в Москве прошли Дни Республики Коми

Концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» открыл мероприятия в честь столетия региона / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С 23 по 31 мая Останкинская башня свыше пяти тысяч раз окрашивалась в цвета флага Коми. Как еще в Москве отмечали вековой юбилей республики, узнала «Вечерка».

Открыл серию праздничных мероприятий концерт знаменитого Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя кыа» («Утренняя заря») имени Виктора Морозова.

— Наш ансамбль создан в 1932 году, —рассказал художественный руководитель ансамбля Дмитрий Бушуев. — И все эти годы мы знакомим людей с традициями и обычаями народов отдаленных северных районов. Наше творчество открывает зрителю красоту культуры края, который славится не только синими реками, зелеными лесами, белыми снегами, но и удивительными людьми.

Вот и московские зрители увидели театральные сценки, знакомящие с обрядовыми праздниками. Например, с таким, как «Гажа валяй» («Веселое катание»), который уже много веков проводят в Сысольском районе. Его традиции напоминают русскую Масленицу. Празднуют его в первый день весны с хороводами, песнями, катаниями на санях.

— Музыка, танцы и тот настрой, который передали своими выступлениями артисты, позволили каждому гостю в зале почувствовать ритм жизни нашего региона, — сказал глава Республики Коми Владимир Уйба.

С культурой республики-юбиляра москвичи также могли познакомиться на спектаклях лучших театров из Воркуты и Сыктывкара, фотовыставке под открытым небом на Никитском бульваре и гала-концерте творческих коллективов Коми в Большом театре.

Карелия на Арбате

Также в мае в столице провели Дни Республики Карелия. В Торгово-промышленной палате прошла выставка «Северная звезда». В Доме музыки состоялся галаконцерт с участием Хора Валаамского монастыря. А на Арбате до 19 июня продлится фотовыставка, демонстрирующая красоту карельской природы.

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