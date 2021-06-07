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Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в Московской области
Фото: Вечерняя Москва

Проект «Лето в Подмосковье» стартовал в Московской области

Елена Фролова

Туризм

В Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье». О его самых знаменитых мероприятиях рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Она отметила, что на данный момент наиболее востребовано гастрономическое направление. Подмосковье уже считается лидером по производству сыра, а в настоящий момент его ассоциируют с фермерством и сыроварением. Наступившим летом по традиции будет проведен большой фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Помимо этого, не менее активно развивается экологический туризм.

— Рядом с нашим регионом расположена урбанизированная Москва. Да и наши города уже достаточно плотные, поэтому многие люди хотят окунуться в фермерскую тишину, показать детям, откуда появляются яйца и молоко, посидеть у костра и так далее, — пояснила Наталья Виртуозова.

По ее словам, в этом году в области также отметят 200-летие со дня рождения философа и писателя Федора Достоевского. Праздник проведут в Даровом в Зарайске, где классик любил проводить лето, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, в Московской области гостеприимно встречают верующих, любителей музыки и архитектуры. Православным центром региона считается Сергиев Посад, куда часто приезжают паломники и любители истории.

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