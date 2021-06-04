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Вице-губернатор Подмосковья рассказала о региональном туризме
Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Подмосковья рассказала о региональном туризме

Елена Фролова

Туризм

Туризм активно развивается в Московской области. Для каждого сезона здесь приготовлена своя, особенная программа. Проект «Лето в Подмосковье» дает возможность почувствовать себя фермером, вкусно поесть, а также прогуляться по тропам великих поэтов и послушать живую музыку. Об этом рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

В 2019 году стартовала программа «Зима в Подмосковье».

— Тогда мы забрендировали все наши мероприятия, а теперь у нас появилось «Лето в Подмосковье». Все мероприятия мы включаем в эту программу, — пояснила спикер.

Она также уточнила, что самыми любимыми направлениями у гостей региона являются Сергиев Посад, Коломна, Чехов, Серпухов, Зарайск, Волоколамск и Абрамцево.

— У нас в каждом городе есть что посмотреть, — подчеркнула Наталья Виртуозова.

По ее словам, особенно востребованным становится гастрономическое направление, отмечает телеканал 360. На сегодняшний день Московская область ассоциируется с фермерством и сыроварением. Самое популярное мероприятие в этой сфере пройдет в Истре — это фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

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туризмМосковская областьНаталья Виртуозова
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