Девять городов Подмосковья могут стать частью «Большого Золотого кольца»

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Девять городов Подмосковья могут стать частью туристического маршрута «Большое Золотое кольцо». Данное соглашение подписал губернатор региона Андрей Воробьев, главы других регионов Центрального Федерального Округа и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дозугова.

Уточняется, что речь идет о следующих подмосковных населенных пунктах: Воскресенск, Егорьевск, Коломна, Зарайск, Руза, Подольск, Волоколамск, Сергиев Посад и Кашира. Полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев поздравил представителей сторон с заключением соглашения. По его словам, над развитием данного маршрута в округе работают очень продуктивно и оперативно, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, Зарина Дозугова добавила, что основной задачей данного проекта является желание показать особенности каждого региона-участника.

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