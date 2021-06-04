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Девять городов Подмосковья могут стать частью «Большого Золотого кольца»
Фото: «Вечерняя Москва»

Девять городов Подмосковья могут стать частью «Большого Золотого кольца»

Елена Фролова

Общество

Девять городов Подмосковья могут стать частью туристического маршрута «Большое Золотое кольцо». Данное соглашение подписал губернатор региона Андрей Воробьев, главы других регионов Центрального Федерального Округа и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дозугова.

Уточняется, что речь идет о следующих подмосковных населенных пунктах: Воскресенск, Егорьевск, Коломна, Зарайск, Руза, Подольск, Волоколамск, Сергиев Посад и Кашира. Полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев поздравил представителей сторон с заключением соглашения. По его словам, над развитием данного маршрута в округе работают очень продуктивно и оперативно, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, Зарина Дозугова добавила, что основной задачей данного проекта является желание показать особенности каждого региона-участника.

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туризмАндрей ВоробьевМосковская область
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