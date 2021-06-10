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Посмотрим раньше французов
Актеры театра «Ромэн» в спектакле «Кабаре «Зеленая лампа» / Фото: Пресс-служба театра «Ромэн»

Посмотрим раньше французов

Андрей Объедков

Культура

В июне в цыганском театре «Ромэн» трижды пройдет показ нового музыкального спектакля «Кабаре «Зеленая лампа».

Пьесу для этой постановки французский драматург Филипп Фенвик писал специально для «Ромэна». Его прадед был белым офицером и эмигрировал во Францию, поэтому осуществить совместную российско-французскую постановку — давняя мечта Филиппа.

Режиссером спектакля стала Натали Конио Товен.

— У меня мама — русская, а отец — француз, поэтому меня интересовала русская история, — рассказал Натали. — Мне всегда хотелось поставить спектакль, действие которого разворачивалось бы на нескольких площадках. А когда побывала в «Ромэне», то влюбилась в этот театр и решила воплотить свою задумку именно в нем.

Спектакль необычен тем, что действие разворачивается по всему пространству театра. При этом зрители делятся на две группы и уходят в разные стороны. Фактически одновременно показывается два спектакля на одной театральной площадке.

К слову, с этой постановкой «Ромэн» приглашен в июле во Францию на фестиваль «Русские сезоны в Авиньоне».

А москвичи могут увидеть спектакль 18, 19 и 20 июня.

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