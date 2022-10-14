Энергетик Громов: Потолок цен на российскую нефть может ударить по странам Азии

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В случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. При этом самим европейским странам эта мера фактически не нанесет ущерба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

— В случае введения потолка цен для европейских стран принципиально ничего не изменится. Европа и так с 5 декабря вводит эмбарго на морские поставки российской нефти, а с 5 февраля — эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, за исключением стран, получающих российскую нефть по нефтепроводам. Основные объемы замещения Европа получает от стран Ближнего Востока, но по более высоким ценам, чем сейчас продается российская нефть, — рассказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что исключение предоставлено Венгрии и отчасти Словакии. У этих стран есть право продолжать покупать российскую нефть без ограничений (в том числе по потолку цен) трубопроводным способом минимум до конца 2024 года. Это связано с тем, что ни Венгрия, ни Словакия не имеют доступа к морской инфраструктуре и альтернативным поставкам российской нефти, пояснил Громов.

Потолок цен может ударить по странам Азиатского региона, отметил специалист.

— Проблема введения предельных уровней цен создается в первую очередь для третьих стран, для которых европейские партнеры оказывают услуги по страхованию перевозок и предоставляют танкеры, портовые услуги. Если такой потолок введут, то европейцам будет запрещено оказывать такие услуги странам, не поддерживающим введение соответствующего потолка. Пострадают страны, с которыми мы работаем на азиатском направлении. Могут быть сложности с поставками нефти в Китай и Индию, но будем надеяться, что получится найти способы преодоления этих ограничений, — рассказал Громов.

Эмбарго на поставки российской нефти в Европу в сочетании с ожидаемым введением предельного уровня цен однозначно приведет к некоторому снижению поставок российской нефти на экспорт, уверен эксперт. Эти цифры оцениваются на уровне примерно один миллион баррелей в сутки — около 20 процентов от российского нефтяного экспорта.

В ближайшие несколько месяцев российский нефтяной сектор может пострадать, но потом ситуация стабилизируется, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Основной удар мы почувствуем в конце этого — начале следующего года, а в дальнейшем российский экспорт будет восстанавливаться по мере перенастройки логистических цепочек и перенаправления российской нефти на другие рынки, — заключил специалист.

Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим на нее потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в четверг, 13 октября.

— Четко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен. Это плохой прецедент, который может в любой момент распространиться на других поставщиков, на всю мировую торговлю, — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».