Сценарий Запада не оправдался: в 2023 году Россия найдет новых финансовых партнеров

Ведущий менеджер отдела продаж компании по переработке соевых бобов Валентина Чернова на крупной агровыставке показывает продукцию. Отечественные товары Россия экспортирует дружественным странам, укрепляя рубль на мировом рынке / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Экономическую ситуацию в России в ушедшем году сложно назвать стабильной. Несмотря на то что санкции, нацеленные на развал отечественных отраслей, не привели к желаемому для недружественных государств результату, экономика в России переходит в стадию сильных изменений. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, какой будет прогноз на 2023 год и стоит ли готовиться к трудностям и испытаниям.

Несмотря на то что российской экономике в этом году часто прогнозировали новый дефолт, дефицит товаров из-за ухода с отечественного рынка зарубежных компаний, текущую ситуацию можно назвать хорошей. К концу года экономика так и не рухнула, да и прогноз на будущее совсем не депрессивный.

Тенденцию можно переломить

Мировая экономика функционирует по принципу сообщающихся сосудов. Поэтому при прогнозировании инфляции на следующий год необходимо проанализировать, какая перспектива роста у курса валют. Эксперты предполагают, что в 2023 году доллар останется самой дорогой валютой в мире.

— Это достигается за счет высокой ставки Федеральной резервной системы, которая сейчас равна 4 процентам, а в следующем году поднимется до 5 процентов. А это означает сокращение активности потребителей на Западе: сильно сжимается промышленность в Европейском союзе и Англии. Неприятная ситуация также будет в США и Канаде, — рассказал экономист, директор Института нового общества и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. — Это будет тянуть вниз мировые цены на углеводороды, если вдруг не включится какой-то неожиданный фактор, который перекроет ситуацию. Есть прогнозы, что этим фактором станет Китай. Но лично я не уверен, что у КНР будет достаточно сил, чтобы перевернуть эту тенденцию.

По словам Колташова, в России сохранится ощутимый уровень инфляции в 10 процентов, а оптимистичный прогноз Центрального банка России, ожидающего снижения инфляции до 4 процентов, на самом деле несбыточен.

Он также отметил, что нашему государству стоит переориентировать собственную промышленность и заняться развитием нефтеперерабатывающей отрасли. Необходимо построить и новые комбинаты, которые смогли бы обеспечить переработку сырья и расширить пропускную способность собственных портов, железных и автомобильных дорог.

При колоссальном долге американского правительства в 31,5 триллиона долларов Федеральная резервная система США все равно повысила ключевую ставку.

— Это значит, что Запад пошел играть ва-банк. Такой шаг — это риск и готовность выдерживать большое напряжение. Но готовность не экономическая, а морально-политическая, — отметил Василий Колташов. — США тратят несуществующие деньги, которых у них нет. В какой-то момент их финансовая система может надорваться, и тогда ситуация в экономике круто изменится. Весь экономический прогноз сейчас строится на политэкономической и политической игре ва-банк США и Евросоюза. Они хотят, чтобы сломались Россия и Китай и правительства этих стран сдались.

В свою очередь, экономист Александр Разуваев добавил, что в современной ситуации все валюты Центральной Азии зависят от нас, и на этом рынке рубль оценивается как самый крепкий. Поэтому в следующем году в России может возрасти поток мигрантов.

Направления развития

В следующем году, по мнению Разуваева, также стоит ожидать экономическое сближение не только с Индией и Китаем, но еще и с Турцией.

— Мы будем укреплять партнерство со странами Организации тюркских государств. В нее входит Турция, все бывшие советские тюркские республики: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Венгрия как наблюдатель, — наметил направления для международного сотрудничества Разуваев.

Уже сейчас в российских торговых центрах можно увидеть китайскую, турецкую и узбекскую бытовую технику, и, по прогнозам эксперта, импортных товаров из названных стран достаточно, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

При этом такое сотрудничество выгодно не только для отечественного потребителя. Россия экспортирует в эти страны не только нефть и газ, но и большое количество товаров широкого спроса — шоколад, мороженое, крымское вино, куриные яйца, зерно и еще много других сельскохозяйственных товаров. Александр Разуваев уверен, что благодаря новым торговым партнерам нам удастся сохранить положительное торговое сальдо, что обеспечит стабильность рубля на международном валютном рынке.

— Есть еще один важный сближающий фактор — исламский банкинг (способ ведения деятельности, основанной на соблюдении религиозных правил шариата. Главный запрет касается процентных доходов — они запрещены на любые сделки. — «ВМ»). Один из наших крупных банков уже запустил в Казани линейку исламских финансов, а дальше к программе присоединится и Северный Кавказ, — рассказал Разуваев. — Ожидается, что мировым центром исламских финансов станет Стамбул, что укрепит наши отношения с Турцией. Так получилось не из-за санкций — тема взаимовыгодного сотрудничества обсуждалась еще с 2016 года.

По словам эксперта, одна из перспективных льготных программ — исламская ипотека.

— В ней квартира покупается через фирму недвижимости, которая принадлежит банку. Цены на недвижимость чуть выше рыночной, потому что процент в нее уже включен, но при этом сама программа кредитования, по тем же правилам шариата, беспроцентная, — объяснил экономист.

И если раньше такие программы были доступны только мусульманам, то сейчас ими смогут пользоваться россияне, независимо от конфессионального выбора.

С ипотекой лучше подождать

В ноябре Госдума приняла закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Согласно плану, в следующем году дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей. В связи с этим возникает закономерный вопрос — откуда будут взыскиваться недостающие средства в государственную казну?

— Министерство финансов и Банк России не могут кредитовать бюджет по нашим правилам и нашей практике, прошлые профициты не считаются, — объясняет экономист Василий Колташов.

По его мнению, государству придется тратить что-то из резервов и выпускать облигации.

— Облигации федерального займа не вращаются на Московской бирже, а котировку при продаже на них ставит министерство. Такие облигации выгодно покупать и потом ждать погашения. Скорее всего, эти облигации будут иметь трехлетний срок, — предполагает Александр Разуваев. — В этом случае такое вложение денег будет выгоднее, чем банковские вклады. Но перепродавать эти бумаги — себе в убыток. В этом случае рассчитывается большой процент.

Экономисты не исключают, что в 2023 году произойдет рост налогов на сырьевой сектор, например в сфере нефтепромышленности.

— Я не исключаю, что могут повысить НДФЛ, — отметил Александр Разуваев. — Хотя я думаю, что эффективнее было бы брать налог не с дохода, а со стоимости активов. Есть, например, пакет «Норникеля» — ввести на него налог, допустим, в полпроцента от стоимости. Во-первых, это наполнит бюджет, а во-вторых — не затронет средний класс.

Также экономист отметил большой размер теневого сектора экономики в нашей стране, финансовый оборот в котором не облагается налогами.

— Я думаю, что инфляция в следующем году будет намного ниже. Резкое снижение может произойти уже в апреле, когда из базы уйдет скачок цен, вызванный девальвацией в марте, когда доллар был по 120 рублей, — прогнозирует Александр Разуваев. — Поэтому если кто-то планирует брать ипотеку, то с этим лучше подождать до конца года. Тогда ставки точно будут понижены.

Серьезных катаклизмов в экономике не ожидается / Фото: https://pixabay.com

Инвестировать надо правильно

Инвестиции сейчас стали более доступными для непрофессионалов, поэтому ситуация на фондовом рынке существенно сказывается на уровне жизни россиян. В стране более 20 миллионов частных брокерских счетов. В 2022 году рынок акций упал на 40 процентов, однако остались сектора, которые вышли в плюс. Например, рынок удобрений и сектор кибербезопасности — они только выросли.

— Ожидается, что в следующем году на рынке инвестиций ситуация будет спокойнее и резких изменений, как весной 2022 года, скорее всего, уже не будет, — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики одной из инвестиционных компаний Владимир Брагин. — Нельзя сказать, что на рынке будут какие-то гарантированно безопасные отрасли для частных инвестиций. Но я бы обратил внимание на новые компании и отрасли, потому что импорт сейчас стал опасен с точки зрения вложения денег. Но сырьевые компании я бы тоже рассматривать не стал, а больше обратил внимание на промышленность.

Точно спрогнозировать ситуацию на фондовом рынке и Московской бирже невозможно, она зависит от слишком большого количества самых разных факторов: от сделок конкурентов до общемировой политической ситуации.

— Я считаю, в следующем году рынок вырастет, но по-прежнему остается вопрос, насколько наши компании готовы вернуться к выплате дивидендов. В «Газпроме», например, доходность 14 процентов. Получается, даже если рынок сильно не изменится, люди заработают за счет дивидендной доходности, — объяснил Разуваев. — Например, одна компания из сферы кибербезопасности заявила, что раз в год будет удваивать бизнес, что стабильно будет повышать стоимость. А вот в нефондовых рынках нужно хорошо знать сферу, куда вкладываете.

Цены будут расти

Дополнительное налоговое обложение и выпуск облигаций не единственные меры, к которым придется прибегнуть государству, чтобы компенсировать дефицит в федеральном бюджете. Уже в начале года россиян ожидает существенное повышение тарифов на услуги ЖКХ — на 9 процентов.

— Надо приготовиться к тому, что в первую очередь вырастут цены на импортные товары, в том числе и на продукты питания, — отметил Колташов. — Сейчас экономическая ситуация зависит от политических решений США. Они создали деструктивную волну на рынках, и будущий год станет периодом пониженных цен на нефть, газ, уголь, металл и даже пшеницу.

По прогнозу эксперта, в 2023 году продолжится мировой спад экономики, что скажется на уровне жизни среднего класса.

— Все это — последствия коррекции западными центральными банками своей денежно-кредитной политики, которая разрушает их собственные средний класс, промышленность, сферу услуг, торговлю и за счет этого тянет мировые цены вниз, — отметил Колташов. — На Китай это тоже повлияет, поскольку их товары в огромном количестве скупались западными потребителями. А сейчас европейцы даже в кафе не обедают, потому что денег нет.

ФАКТЫ

В 2022 году в России упала выдача ипотечных кредитов. В мае текущего года было выдано всего 49 тысяч кредитов. Это минимум, зафиксированный с января 2018 года.

Плата за газ в рублях устроила девять стран, больше всех зависящих от отечественного топлива: Венгрия, Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Армения и Греция (на момент подготовки полосы. — «ВМ»).

Продажи автомобилей в мае упали на 83,5 процента. Меньше всего снизились продажи УАЗа, ГАЗа и китайских автомобилей Geely и Changan.

По итогам года добыча нефти может сократиться на 4–8 процента. Санкции на российскую нефть, перевозимую танкерами, вошли в шестой пакет санкций Евросоюза, но для трубопроводной нефти сейчас сделано исключение.

69 процентов россиян за последний год были вынуждены на чем-то экономить или отказываться от запланированных покупок из-за нехватки средств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Закона о федеральном бюджете на 2023 год, в следующем году доходы страны составят 26,13 триллиона рублей, расходы — 29 триллионов, а дефицит — около 2,9 триллиона рублей.

Главные статьи расходов: социальная политика — 7,343 триллиона рублей, национальная оборона — 4,98 триллиона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 4,417 триллиона.

Нефтегазовые доходы составят 8,939 триллиона рублей, а прочие — 17,191 триллиона. То есть в общем объеме доходов нефтегазовая отрасль экономики займет около 34,2 процента. Курс доллара ожидается на отметке в 68–72 рубля.

Реструктуризация обязательна

Игорь Костиков, доктор экономических наук:

— Надо готовиться к тому, что первые два квартала следующего года будут тяжелыми, потому что на них скажутся все последствия 2022-го. Темпы экономического спада ВВП в этом году ожидаются около двух процентов.

А по прогнозам экспертов, в первых двух кварталах ВВП будет расти. На нем скажутся санкции и необходимость реструктуризации отечественной экономики. Это не какая-то катастрофа для населения, но небольшая неприятность.

Если говорить про ситуацию с налогами и дополнительным налогообложением, то я не вижу причин для их роста. До конца года нужно успеть свести итоги бюджета, потому что непонятно, у нас дефицит или профицит, который отмечали на протяжении второго-третьего кварталов.

Что же касается трудовой занятости населения, то она будет страдать. Потому что в первых двух кварталах изменяется экономика и перестраивается структура потребления. И те секторы, которые активно развивались в пандемию, пойдут на спад.

Например, дистанционное образование, на которое сейчас резко упал спрос.

Проблем с дефицитом в федеральном бюджете нет, поскольку он и должен быть таким. Профицит говорит только о том, что Министерство финансов плохо управляет ресурсами. В мире нет ни одной страны, где бюджет профицитный.

Но не нужно переживать — нехватки товаров точно не будет, только если рост цен на импортные. Но их будут замещать отечественные производители и другие страны, которые сейчас стали нашими экономическими партнерами. Дефицит ощущается только в отсутствии западных автомобилей, но сейчас их заместят китайские и иранские. Да и первых двух кварталов для того, чтобы перестроить потребительский рынок, будет более чем достаточно.