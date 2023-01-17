«Не все дилеры выживут»: российскому авторынку предрекли падение

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В 2022 году авторынок в России значительно просел. В этом году, несмотря на рост популярности альтернативного ввоза и производство некоторых машин непосредственно в стране, тенденция может сохраниться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

Собеседник «ВМ» предположил, что даже ввезенные альтернативными способами автомобили не уберегут авторынок от падения в 2023 году.

— По сравнению с прошлым годом, конечно, официальные продажи упадут, но смотря как считать. Если учитывать альтернативные машины, которые сейчас ввозятся гораздо активнее, то все будет не столь драматично, хотя падение все равно произойдет. Такие автомобили ввозят частным образом, и эти машины пока не учитываются в статистике, — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, в сумме официальные продажи и альтернативный ввоз позволят реализовать в России от 650 до 850 тысяч автомобилей за год. Некоторые эксперты прогнозируют порядка миллиона проданных автомобилей, однако это маловероятный сценарий, уверен Кадаков.

Возвращение иностранных компаний в Россию не сыграет роли, если они и раньше не занимали большой доли рынка, подчеркнул собеседник «ВМ».

— У всех разный портфель и разные возможности. Если вернутся до конца не ушедшие Hyundai и Kia, то это одна история. У них было в прошлом году порядка 20 процентов рынка. Если вернется условная Suzuki, то тут разговор другой. На фоне активности АвтоВАЗа, китайцев и альтернативного ввоза возврат или невозврат каких-то брендов, не игравших большого влияния в общей корзине, и сейчас не будет играть большой роли, — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что собственное производство в России пока не налаживается. Реальное производство есть у АвтоВАЗа. Такие заводы, как «Москвич», УАЗ, Evolute или китайский Haval, пока не могут обеспечить достаточный объем выпуска.

В сложившейся ситуации выживут не все автомобильные дилеры, уверен Кадаков.

— Сейчас дилеры пытаются набрать новые портфели. А это только китайские бренды, у которых автосалонов уже столько, что им это попросту не нужно. Думаю, что сильные дилеры переживут эту ситуацию, поскольку в смутные времена они смогли заработать. Кто-то уйдет, а кто-то будет больше зарабатывать деньги на сервисе. У кого-то эта схема работает хорошо, а у кого-то — криво, и ей надо заниматься. Сейчас так легко зарабатывать на продаже автомобилей, как раньше, уже не получится, — заметил специалист.

Не очень хорошая ситуация на вторичном рынке, подчеркнул собеседник «ВМ». Если в середине нулевых или начале десятых годов «вторичка» активно пополнялась новыми автомобилями, то сейчас подержанных машин становится все меньше.

Исправить ситуацию на вторичном рынке может помочь поступление машин с пробегом из других стран, уверен Кадаков.

— Не стоит радоваться росту продаж на вторичном рынке. Это как черствый батон хлеба друг другу продавать и радоваться, что хоть пшеница и не выросла, зато батон перепродали. Конечно, я утрирую: с хлебом у нас все нормально. Поэтому ситуация на «вторичке» не так важна. Важно, чтобы она пополнялась вовремя. Если вдруг из Японии, Китая и с других направлений активнее пойдет «вторичка», тогда ситуация улучшится, — заключил эксперт.

Дилеры в России ожидают падения продаж новых машин за первый квартал более чем на 40 процентов. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) спрогнозировали, что сильнее всего просядет январь: если в прошлом году в январе было продано свыше 90 тысяч автомобилей, то в этом году ожидается снижение продаж в два раза.